РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:01, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Коммунальные службы Астаны работают в круглосуточном режиме

    Коммунальные службы столицы продолжают круглосуточную работу по уборке снега для обеспечения безопасного и комфортного передвижения жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Коммунальные службы Астаны работают в круглосуточном режиме
    Фото: акимат Астаны

    В работах задействовано 1 610 единиц специальной техники и 2 682 дорожных рабочих.

    В приоритетном порядке очищаются магистральные дороги, подъезды к социальным объектам, остановочные павильоны и дворовые территории.

    С 5 ноября из столицы вывезли свыше 3,3 тысяч кубометров снега, что составило 272 рейса. Для предотвращения гололеда дороги и тротуары посыпаются технической солью.

    Вывоз снега осуществляется на шесть специализированных полигонов, оснащенных камерами видеонаблюдения для контроля и мониторинга.

    Ранее сообщалось, что два популярных автобусных маршрута в Астане изменили движение.

    Теги:
    Астана Снег
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают