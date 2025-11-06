Коммунальные службы Астаны работают в круглосуточном режиме
Коммунальные службы столицы продолжают круглосуточную работу по уборке снега для обеспечения безопасного и комфортного передвижения жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
В работах задействовано 1 610 единиц специальной техники и 2 682 дорожных рабочих.
В приоритетном порядке очищаются магистральные дороги, подъезды к социальным объектам, остановочные павильоны и дворовые территории.
С 5 ноября из столицы вывезли свыше 3,3 тысяч кубометров снега, что составило 272 рейса. Для предотвращения гололеда дороги и тротуары посыпаются технической солью.
Вывоз снега осуществляется на шесть специализированных полигонов, оснащенных камерами видеонаблюдения для контроля и мониторинга.
