    13:20, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Два популярных автобусных маршрута в Астане изменили движение

    Временно изменена схема движения маршрутов № 61, 63, передает агентство Kazinform со ссылкой на City Transportation Systems.

    Автобус зима люди қыс адамдар Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    схема маршрута
    Фото: CTS

    Напомним, с наступлением холодов в Астане вновь актуализировалась проблема отсутствия оборудованных остановок общественного транспорта. На ряде участков по-прежнему нет ни павильонов, ни даже навесов — горожане ждут транспорт под открытым небом.

    Ранее нацкомпания «КазАвтоЖол» представила информацию о текущей ситуации на дорогах страны.

    Теги:
    Дороги Автобус Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
