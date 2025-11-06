13:20, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
Два популярных автобусных маршрута в Астане изменили движение
Временно изменена схема движения маршрутов № 61, 63, передает агентство Kazinform со ссылкой на City Transportation Systems.
Напомним, с наступлением холодов в Астане вновь актуализировалась проблема отсутствия оборудованных остановок общественного транспорта. На ряде участков по-прежнему нет ни павильонов, ни даже навесов — горожане ждут транспорт под открытым небом.
