Два популярных автобусных маршрута в Астане изменили движение

Фото: CTS

Напомним, с наступлением холодов в Астане вновь актуализировалась проблема отсутствия оборудованных остановок общественного транспорта. На ряде участков по-прежнему нет ни павильонов, ни даже навесов — горожане ждут транспорт под открытым небом.

Ранее нацкомпания «КазАвтоЖол» представила информацию о текущей ситуации на дорогах страны.