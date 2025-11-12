Коммунальные сети и три котельные модернизировали в Карагандинской области

В регионе решают вопрос по обеспечению населенных пунктов качественной питьевой водой. В этом году к чистой воде подключили более четырех тысяч жителей из 61 села.

— В целом по области на сегодняшний день водой обеспечено 98,7% населения. В городах этот показатель составляет 99,4%, в селах — 97,9%. К концу года мы полностью закроем вопрос доступа к воде, — отметил аким области.

Кроме того, в области ремонтируют и строят более 148 километров водопроводных сетей и 44 километра канализационных сетей, а также заменили 22 километра тепловых сетей и модернизировали три котельных.

В регионе работают над еще одним приоритетным направлением — подключением населения к центральным газоснабжением.

— Газораспределительные сети уже подведены к 9,5 тысячи домов в Караганде, Темиртау и Шахтинске. На сегодняшний день подключен 5 771 дом. До конца года к газу подключим еще три тысячи домов, — отметил глава региона.

Булекпаев напомнил, что для социально уязвимых слоёв населения предусмотрена помощь на подключение к газу. Остальные жители могут воспользоваться беспроцентными кредитами через Центр модернизации ЖКХ.

Также по его словам, в области уже отремонтировали 637 километров дорог, половина из которых в городах и районах. Полностью завершили работы на трассе Караганда — Каркаралинск.

Ранее в регионе сообщали, что к зиме уже завершили реконструкцию участка дороги Караганда — Балхаш, активно модернизируются трассы Нура — Осакаровка, Жартас — Долинка и Уштобе — Курылыс. На дороге Сарань — Шахтинск уложено три слоя асфальта и установлена система автоматического взвешивания транспорта в движении.