РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:37, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Коммунальные сети и три котельные модернизировали в Карагандинской области

    Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал о ходе масштабных работ по модернизации коммунальной инфраструктуры и ремонту дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коммунальные сети и три котельные модернизировали в Карагандинской области
    Фото: Pexels

    В регионе решают вопрос по обеспечению населенных пунктов качественной питьевой водой. В этом году к чистой воде подключили более четырех тысяч жителей из 61 села.

    — В целом по области на сегодняшний день водой обеспечено 98,7% населения. В городах этот показатель составляет 99,4%, в селах — 97,9%. К концу года мы полностью закроем вопрос доступа к воде, — отметил аким области.

    Кроме того, в области ремонтируют и строят более 148 километров водопроводных сетей и 44 километра канализационных сетей, а также заменили 22 километра тепловых сетей и модернизировали три котельных.

    В регионе работают над еще одним приоритетным направлением — подключением населения к центральным газоснабжением.

    — Газораспределительные сети уже подведены к 9,5 тысячи домов в Караганде, Темиртау и Шахтинске. На сегодняшний день подключен 5 771 дом. До конца года к газу подключим еще три тысячи домов, — отметил глава региона.

    Булекпаев напомнил, что для социально уязвимых слоёв населения предусмотрена помощь на подключение к газу. Остальные жители могут воспользоваться беспроцентными кредитами через Центр модернизации ЖКХ.

    Также по его словам, в области уже отремонтировали 637 километров дорог, половина из которых в городах и районах. Полностью завершили работы на трассе Караганда — Каркаралинск.

    Ранее в регионе сообщали, что к зиме уже завершили реконструкцию участка дороги Караганда — Балхаш, активно модернизируются трассы Нура — Осакаровка, Жартас — Долинка и Уштобе — Курылыс. На дороге Сарань — Шахтинск уложено три слоя асфальта и установлена система автоматического взвешивания транспорта в движении. 

     

    Теги:
    Отопительный сезон Карагандинская область Зима
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают