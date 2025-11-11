Карагандинская область готовит дороги к морозам и перегрузам

В Карагандинской области завершается подготовка автодорог к зиме. Чтобы обеспечить бесперебойное движение и снизить риск заносов, на проблемных участках трасс устанавливают композитные снегозадерживающие заборы нового поколения. Один из пилотных объектов — подъезд к аэропорту Сары-Арка, где смонтировано 1,2 километра конструкций высотой почти пять метров. Эффективность новшества будут отслеживать всю зиму, и в случае успеха такие барьеры появятся на других участках дорог.

Дорожные службы региона полностью готовы к холодам: на дежурстве круглосуточно работает техника — снегоочистители, автогрейдеры, шнекороторы и комбинированные машины. Заготовлено свыше 2,6 тысячи тонн противогололедных материалов, подготовлены пункты обогрева и склады с реагентами. Информация о состоянии трасс публикуется оперативно, чтобы водители могли планировать маршрут даже в непогоду.

Параллельно продолжаются масштабные ремонтные работы. В этом году обновлено более 630 километров дорог областного и республиканского значения. Завершена реконструкция участка Караганда — Балхаш, активно модернизируются трассы Нура — Осакаровка, Жартас — Долинка и Уштобе — Курылыс. На дороге Сарань — Шахтинск уложено три слоя асфальта и установлена система автоматического взвешивания транспорта в движении. Она фиксирует превышение нагрузки на ось и помогает продлить срок службы покрытия.

Техническое обновление коснулось и мостов: завершена реконструкция переправы через Нуру, ведутся работы на мостах через Шерубай-Нуру и Ишим. В рамках проекта «Ауыл — Ел бесігі» в 21 населенном пункте отремонтировано 84 километра внутрипоселковых дорог.

Ремонтные программы рассчитаны на перспективу — дороги строят с усиленным основанием и несколькими слоями асфальта, что позволяет выдерживать интенсивное движение и тяжелые грузы. В следующем году запланирован ремонт еще 95 километров трасс, включая участок Акшатау — Агадырь — Ортау, а также установка новых комплексов весового контроля.

Ранее сообщалось, что вдоль дорог Казахстана установили 70 тысяч щитов от снежных заносов.