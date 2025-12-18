Коммунальные компании Астаны подали заявки на пересмотр тарифов с апреля 2026 года

На брифинге в РСК руководитель департамента Жандос Салимов напомнил, что повышение тарифов на комуслуги приостановлено по поручению Президента с 17 октября по 1 апреля.

По его словам, это касается как тарифов, которые временно субсидируются государством, так и тех, рост которых был запланирован ранее. При этом после завершения этого периода возможны изменения.

— Есть плановые повышения, к примеру с 1 января 2026 года. Мы также приостановили действие этих тарифов специальным распоряжением до первого квартала. Но я не могу точно сказать, на сколько процентов какой тариф изменится после первого квартала. Сейчас все заявления и приказы находятся на рассмотрении. Среди них много специфических показаний — инфляция, индексация, другие экономические факторы, — сказал Жандос Салимов.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что изменение тарифов на комуслуги со второго квартала 2026 года будет сбалансированным.