    10:16, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Изменение тарифов на комуслуги со второго квартала 2026 года будет сбалансированным — Жумангарин

    Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Правительства рассказал, что будет с тарифами на коммунальные услуги в следующем году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серик Жумангарин
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — До конца первого квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено. В период действия моратория на повышение тарифов будет проведена комплексная ревизия исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественной монополии. Начиная со второго квартала 2026 года повышение тарифов будет осуществляться сбалансированно в увязке с таргетируемым уровнем инфляции, — сказал Серик Жумангарин.

    При этом для уязвимых слоев населения сохранится механизм оказания жилищной помощи с усилением адресности и ее оказанием наиболее нуждающимся категориям.

    Как отметил вице-премьер, ежегодный вклад тарифов на услуги субъектов естественных монополий в инфляцию не превысит один процентный пункт.

    в целом в 2026–2028 годах на модернизацию инфраструктуры ЖКХ планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для ремонта 30 тыс. км инженерных сетей.

    Отметим, сегодня в Правительстве рассматривают проект Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и АРРФР по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.

