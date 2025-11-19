Изменение тарифов на комуслуги со второго квартала 2026 года будет сбалансированным — Жумангарин

— До конца первого квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено. В период действия моратория на повышение тарифов будет проведена комплексная ревизия исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественной монополии. Начиная со второго квартала 2026 года повышение тарифов будет осуществляться сбалансированно в увязке с таргетируемым уровнем инфляции, — сказал Серик Жумангарин.

При этом для уязвимых слоев населения сохранится механизм оказания жилищной помощи с усилением адресности и ее оказанием наиболее нуждающимся категориям.

Как отметил вице-премьер, ежегодный вклад тарифов на услуги субъектов естественных монополий в инфляцию не превысит один процентный пункт.

в целом в 2026–2028 годах на модернизацию инфраструктуры ЖКХ планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для ремонта 30 тыс. км инженерных сетей.

Отметим, сегодня в Правительстве рассматривают проект Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и АРРФР по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.