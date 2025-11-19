Правительство рассмотрит программу повышения благосостояния казахстанцев на 2026–2028 годы

Повестка заседания — рассмотрение Программы совместных действий Правительства РК, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.

Напомним, 8 октября 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание, посвященное вопросам повышения качества экономического развития и обеспечения ценовой стабильности.

В нем приняли участие Премьер-министр, руководство Администрации Президента, председатель Национального банка, руководители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, а также члены Правительства.

Тогда Глава государства подчеркнул необходимость перехода от количественных показателей роста к качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения.

Президент отметил, что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных государственных органов.

16 октября Премьер-министр провел совещание с участием членов Правительства, руководителей других государственных органов и организаций по вопросу исполнения поручения Главы государства об упорядочении хода реализации программы экономических реформ в интересах граждан.

По итогам совещания приняты следующие решения:

С 16 октября текущего года вводится мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции;

С 16 октября текущего года приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца 1 квартала 2026 г. Сдерживание роста тарифов будет обеспечено за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий. При этом все запланированные ремонтные работы на объектах системы ЖКХ должны быть завершены в установленные сроки;

В целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса, принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.

Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться «с чистого листа», что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:

отмену налоговых проверок;

отмену камерального контроля;

отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;

отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной;

Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.

Объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Указанная мера будет реализована через действующие программы «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге. Кроме того, возобновляется востребованная программа «Әскери баспана», которая также позволит приобрести квартиру на вторичном рынке не менее семи тысячам семей военнослужащих ежегодно;

Отечественными автопроизводителями и банками второго уровня будут продолжены программы финансирования покупки легковых автомобилей населением.

Внедряется механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Это направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей.

Мы также писали о том, что вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил провести анализ продкорзины для стабилизации цен.