Коммунальные службы приступили к уборке Алматы после беспорядков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева коммунальные службы начали уборку города после массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города.

За сегодняшний день вывезено порядка 950 тонн ТБО.

«Задействовано 145 единиц спецтехники и 525 рабочих ТОО «Тәртіп». Кроме того, силами ТОО «Алматы тазалык» вывезено 215 тонн мусора, задействованы 224 единицы спецтехники и 868 рабочих. Работы по уборке территории будут продолжены до полного восстановления жизнедеятельности города», - сообщили в штабе.

Ранее сообщалось о том, сколько светофорных объектов были разрушены при массовых беспорядках в Алматы.

Отметим, с 10 января по городу будут курсировать 11 маршрутов с 7:45 до 20:00 часов.