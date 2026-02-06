Комитет государственных доходов Казахстана получил новые функции

В перечень новых функций Комитета добавлены:

разработка категорий налогоплательщиков, в отношении которых проводится автоматизированный контроль выписки электронных счетов-фактур;

определение оператора автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур;

разработка правил проведения автоматизированного контроля выписки электронных счетов-фактур;

разработка минимальных требований по организации витрины данных налогоплательщика для вступления в горизонтальный мониторинг;

разработка минимальных требований к раскрытию показателей налоговой отчетности, а также к их взаимосвязи с показателями налоговых, бухгалтерских регистров и иных документов, являющихся основанием для определения объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением;

разработка требований к информации и отчетам по системе внутреннего контроля в сфере налогообложения;

разработка правил подачи и рассмотрения заявления об участии в горизонтальном мониторинге;

определение состава Консультативного совета по рассмотрению вопросов, связанных с горизонтальным мониторингом, и положения о его деятельности;

разработка форм бланков строгой отчетности по уплате в бюджет суммы государственной пошлины и сбора за проезд автотранспортных средств по территории РК;

разработка порядка определения налогооблагаемого дохода по банковской деятельности, осуществляемой банками второго уровня, совместно с Национальным банком РК;

разработка порядка определения доли имущества в процентном соотношении к стоимости реализуемых акций или доли участия на день реализации, а также доли имущества лиц (лица), являющихся (являющегося) недропользователями (недропользователем), в стоимости активов юридического лица – резидента, в том числе юридического лица – эмитента, порядка и сроков начисления налога с доходов от прироста стоимости при реализации имущества, находящегося в РК;

разработка порядка, форм и сроков представления в налоговый орган сведений финансовыми и платежными организациями, коллекторскими агентствами, кастодианами, центральным депозитарием, брокерами и (или) дилерами, обладающими правом ведения счетов клиентов в качестве номинальных держателей ценных бумаг, кастодианами, управляющими инвестиционным портфелем, страховыми организациями, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни", а также страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

разработка порядка, сроков и формы представления в налоговый орган банковскими и платежными организациями сведений об итоговых суммах платежей и переводов за квартал, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории республики, по согласованию с Национальным банком РК;

разработка формы и порядка представления органу государственных доходов биржами цифровых активов, а также иными участниками Международного финансового центра "Астана" сведений о проведенных резидентами РК и нерезидентами операциях на биржах цифровых активов и выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам от осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами;

разработка перечня и формы представления в налоговый орган сведений организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность букмекерской конторы или тотализатора и другое.

Кроме того, расширены права КГД. Теперь комитет вправе:

удостоверять посредством электронной цифровой подписи информационной системы органа государственных доходов решения, принимаемые в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан;

применять средство биометрической идентификации в информационных системах органов государственных доходов при налоговом администрировании;

проводить мероприятия, направленные на повышение налоговой культуры и усиление налоговой дисциплины;

организовывать мероприятия по созданию условий для исполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) налогового обязательства;

организовывать мероприятия по обеспечению своевременного исполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) налогового обязательства.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

