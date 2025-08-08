РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:02, 08 Август 2025 | GMT +5

    Комитет госдоходов запускает новый Кабинет налогоплательщика

    Комитетом государственных доходов проводится поэтапный запуск новой «Интегрированой системы налогового администрирования» (ИСНА), в том числе нового Кабинета налогоплательщика ИСНА (КНП ИСНА), передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

    Реформа налоговой системы: что ждет казахстанцев
    Коллаж: Kazinform

    С 8 августа 2025 года в Кабинете налогоплательщика будут доступны для представления следующие формы:

    1. Декларация по корпоративному подоходному налогу (ФНО 100.00);
    2. Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (ФНО 870.00);
    3. Заявление об участии в международной группе (ФО 011.00)
    4. Межстрановая отчетность по трансфертному ценообразованию (ФО 012.00)
    5. Основная отчетность по трансфертному ценообразованию (ФО 014.00)

    Для входа в новый Кабинет налогоплательщика ИСНА необходимо пройти по ссылке https://knp.kgd.gov.kz.

    Инструкции по работе с документами и функционалом размещены в разделе Поддержка – Помощь – Справочная информация КНП ИСНА.

    В случае возникновения вопросов вы можете обращаться на службу поддержки:

    1. на электронный адрес knpsd@ecc.kz
    2. по телефонам 8(7172)73 55 11 и +7(705) 956 53 71;

    Казахстанцев предупреждают о том, что в связи с запуском функционала в КНП ИСНА, возможность представления вышеуказанных форм посредством старого КНП и СОНО будет заблокирована.

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане введут предельный размер налоговой задолженности.

    Теги:
    Минфин РК Налоги Налоговый кодекс Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают