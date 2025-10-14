Комиссия выбрала претендентов в Президентский молодежный резерв

В собеседовании, которое проходило с 8 по 10 октября на базе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, участвовали 150 кандидатов.

При помощи презентаций кандидаты должны были обозначить актуальную проблему по выбранному отраслевому направлению, предложить практические пути ее решения и представить ожидаемые результаты.

— В состав Экспертной комиссии вошли председатель агентства, заведующие отделами Администрации Президента, руководители государственных органов и их заместители, а также независимые эксперты по соответствующим отраслевым направлениям, — говорится в сообщении.

Для обеспечения открытости и объективности процедуры собеседования за ее проведением наблюдали представители общественных объединений, неправительственных организаций и средств массовой информации.

По итогам заседаний Экспертная комиссия сформировала список кандидатов, рекомендованных на рассмотрение Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан.

Полный список размещен на официальном сайте проекта pkrezerv.gov.kz.

Напмоним, отбор в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал 1 июня. По итогам в резерв зачислят 50 человек.