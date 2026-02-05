РУ
    16:53, 05 Февраль 2026

    Комиссия систематизировала текст новой Конституции на государственном языке

    На заседании Комиссии по конституционной реформе председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев рассказал о проделанной работе над текстом новой Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев
    Фото: Конституционный суд РК

    По его словам, члены комиссии активно учитывали вопросы, волнующие юридическое сообщество. Юристы направляли свои предложения по тексту Конституции на казахском языке через платформу «E-өтініш», и все комментарии были учтены при доработке текста. Для этого была создана специальная рабочая группа, которая системно и результативно обработала предложения.

    — На первом заседании комиссии уже поднимался ряд вопросов, в том числе критика некоторых терминов, которые использовались в разных контекстах. В новом тексте эти термины были систематизированы и упорядочены в соответствии с их смыслом, — отметил Нарикбаев.

    Он подчеркнул, что текст Конституции на казахском языке стал более легким для восприятия, а содержание понятным для граждан. Также при работе с терминологией учитывались внутренние закономерности казахского языка. 

    Ранее сообщалось, что в Секретариат Конституционной комиссии через платформу e-Otinish поступило более четырех тысяч обращений от граждан.

    Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по Конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января. 

