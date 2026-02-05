Комиссия систематизировала текст новой Конституции на государственном языке

По его словам, члены комиссии активно учитывали вопросы, волнующие юридическое сообщество. Юристы направляли свои предложения по тексту Конституции на казахском языке через платформу «E-өтініш», и все комментарии были учтены при доработке текста. Для этого была создана специальная рабочая группа, которая системно и результативно обработала предложения.

— На первом заседании комиссии уже поднимался ряд вопросов, в том числе критика некоторых терминов, которые использовались в разных контекстах. В новом тексте эти термины были систематизированы и упорядочены в соответствии с их смыслом, — отметил Нарикбаев.

Он подчеркнул, что текст Конституции на казахском языке стал более легким для восприятия, а содержание понятным для граждан. Также при работе с терминологией учитывались внутренние закономерности казахского языка.

Ранее сообщалось, что в Секретариат Конституционной комиссии через платформу e-Otinish поступило более четырех тысяч обращений от граждан.

Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по Конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.