Комиссия предложила вынести проект новой Конституции на республиканский референдум
Конституционная комиссия предложит Президенту Казахстана вынести доработанный проект новой Конституции на республиканский референдум. Об этом заявила глава Комиссии Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Поскольку комиссия является консультативно-совещательным органом при Президенте, считаю необходимым, с учетом мнения большинства, предложить Главе государства вынести доработанный проект новой Конституции на республиканский референдум, — сказала Азимова.
Она отметила, что референдум предоставит каждому гражданину Казахстана возможность выразить свою позицию и реализовать свое конституционное право.
— В случае принятия Президентом решения о проведении референдума миссия Конституционной комиссии будет считаться выполненной. Вместе с тем, члены комиссии продолжат свою работу, о чем сегодня уже говорили эксперты. Встречи с населением будут продолжены, — добавила глава Комиссии.