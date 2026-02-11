Комиссия предложила вынести проект новой Конституции на республиканский референдум

— Поскольку комиссия является консультативно-совещательным органом при Президенте, считаю необходимым, с учетом мнения большинства, предложить Главе государства вынести доработанный проект новой Конституции на республиканский референдум, — сказала Азимова.

Она отметила, что референдум предоставит каждому гражданину Казахстана возможность выразить свою позицию и реализовать свое конституционное право.