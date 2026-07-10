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    Комиссия по правам человека при Президенте РК начала работу в обновленном составе

    Состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    документы, компьютер
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Новая Конституция не только изменила архитектуру государственного управления, но и заложила принципиально новую философию взаимоотношений государства и гражданина. Права и свободы человека закреплены как высшая конституционная ценность, а принципы «Закон и Порядок» и «Справедливый Казахстан» стали фундаментальными ориентирами государственной политики.

    Эти принципы задали тон первому заседанию Комиссии в обновленном составе.

    Председатель Комиссии Жакип Асанов подчеркнул, что в условиях нового Основного закона существенно возрастает ответственность Комиссии по правам человека, которая становится одним из ключевых механизмов анализа имеющихся проблем и совершенствования конституционных гарантий защиты прав и свобод граждан.

    Жакип Асанов также сделал акцент на словах Главы государства о том, что права и свободы человека — это высшая конституционная ценность и ключевой ориентир деятельности всего государственного аппарата. Исходя из этих ориентиров, Комиссия должна работать на опережение и предлагать эффективные решения, соответствующие современному этапу развития государства.

    Напомним, что состав Комиссии по правам человека при Президенте РК был обновлен в мае этого года.

    Кто вошел в состав Комиссии по правам человека при Президенте Казахстана — читайте здесь.

    Конституция Акорда Права человека
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор