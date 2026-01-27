Комиссия по конституционной реформе обсудила усиление защиты прав и свобод граждан

Он подчеркнул важность закрепления абсолютного права на жизнь, отметив, что это отражает ключевые ценности современного казахстанского государства.

— Мы просили, насколько это возможно, абсолютизировать право на жизнь. Вне всяких сомнений, многие именитые эксперты, в том числе международные, скажут: «Браво!», — сказал Ластаев.

По словам омбудсмена, закрепление абсолютности права на жизнь в Конституции означает не только отказ от смертной казни, но и обязательную защиту жизни граждан в любых ситуациях — при аварии, болезни или нападении.

Ластаев также поддержал предложения о переносе гарантий справедливого суда в раздел фундаментальных прав человека, подчеркнув их соответствие национальным ценностям и историческому опыту Казахстана.

— Закрепляя эти принципы среди основных прав человека, мы отражаем в Конституции наши национальные ценности и даже исторический опыт, — отметил он, напомнив, что принципы справедливого судопроизводства существовали еще со времен суда биев и традиционно защищали достоинство, личную свободу и неприкосновенность частной жизни граждан.

Кроме того, Уполномоченный по правам человека поддержал переименование седьмого раздела Конституции, подчеркнув, что эти изменения усиливают акцент на защите прав человека. Он выразил уверенность, что закрепление этих норм в обновленной редакции Основного закона подтвердит: «Человек, его права и свободы — высшая ценность для Казахстана».