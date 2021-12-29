Комбикормовый завод запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области открыли новый комбикормовый завод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов написал на своей странице в социальной сети, что мощность завода составляет 72 тысячи тонн готовой продукции в год. На заводе установили европейское оборудование, создали 70 новых рабочих мест.

«Высокопротеиновые корма и сбалансированный рацион – это основа для получения качественного молока и мяса. За счет открытия новых производств развиваем данное направление. Мы строим молочные фермы, откормплощадки и птицефабрики. Для них нужна полноценная кормовая база. Открытие нового завода как раз позволяет обеспечить комбикормами местных сельхозтоваропроизводителей и не завозить продукцию извне. Это существенно повлияет на повышение продуктивности на наших фермах и откормплощадках», - написал К.Аксакалов.

В 2019 году в регионе открыли роботизированный комбикормовый завод мощностью 360 тысяч тонн готовой продукции в год.



