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Комбикормовый завод запустили в СКО

29 Декабря 2021 05:25
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Комбикормовый завод запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области открыли новый комбикормовый завод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким области Кумар Аксакалов написал на своей странице в социальной сети, что мощность завода составляет 72 тысячи тонн готовой продукции в год. На заводе установили европейское оборудование, создали 70 новых рабочих мест.

«Высокопротеиновые корма и сбалансированный рацион – это основа для получения качественного молока и мяса. За счет открытия новых производств развиваем данное направление. Мы строим молочные фермы, откормплощадки и птицефабрики. Для них нужна полноценная кормовая база. Открытие нового завода как раз позволяет обеспечить комбикормами местных сельхозтоваропроизводителей и не завозить продукцию извне. Это существенно повлияет на повышение продуктивности на наших фермах и откормплощадках», - написал К.Аксакалов.

В 2019 году в регионе открыли роботизированный комбикормовый завод мощностью 360 тысяч тонн готовой продукции в год.



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#Северо-Казахстанская область   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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