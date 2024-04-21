Команда Казахстана по женской борьбе не смогла завоевать олимпийские квоты в Бишкеке

Жамиля Бакбергенова не смогла отобраться на Олимпийские игры-2024 на квалификационном турнире по женской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой НОК РК.

В полуфинале весовой категории до 76 килограммов казахстанка уступила Цзюань Ван из Китая, тем самым завершил отбор без путевки на Олимпиаду.

Отметим, что до полуфиналов дошли три казахстанки. Однако никому из них не удалось завоевать квоту.

Таким образом, у команды Казахстана по женской борьбе на данный момент нет путевок.

Попытаться отобраться на ОИ можно будет на мировом отборочном турнире, который пройдет позже.

Как сообщалось ранее, на отборочном турнире в Бишкеке Юсуп Батырмурзаев, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал обладателем олимпийской лицензии.