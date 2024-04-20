22:44, 19 Апрель 2024 | GMT +6
Юсуп Батырмурзаев завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже
Юсуп Батырмурзаев, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал обладателем олимпийской лицензии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Борец успешно выступил на отборочном турнире в Бишкеке (Кыргызстан).
Ю. Батырмурзаев дошел до полуфинала весовой категории до 125 килограммов, где оказался сильнее Шамиля Шарипова из Бахрейна. Решающая схватка завершилась со счетом 7-3 в пользу казахстанца.
Таким образом, команда Казахстана на азиатском отборе завоевала две квоты. На ОИ в Париже пробились Алишер Ергали (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов).