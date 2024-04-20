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    22:44, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Юсуп Батырмурзаев завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже

    Юсуп Батырмурзаев
    Фото: Olympic.kz

    Юсуп Батырмурзаев, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал обладателем олимпийской лицензии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Борец успешно выступил на отборочном турнире в Бишкеке (Кыргызстан).

    Ю. Батырмурзаев дошел до полуфинала весовой категории до 125 килограммов, где оказался сильнее Шамиля Шарипова из Бахрейна. Решающая схватка завершилась со счетом 7-3 в пользу казахстанца.

    Таким образом, команда Казахстана на азиатском отборе завоевала две квоты. На ОИ в Париже пробились Алишер Ергали (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Борьба
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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