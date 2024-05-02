РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:40, 02 Май 2024 | GMT +6

    Колумбия разорвет дипломатические отношения с Израилем

    Президент Колумбии
    Фото: Официальная страница президента Колумбии в соцсети Х. Presidencia Colombia @infopresidencia

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна разорвет дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    На мероприятии в среду по случаю Международного дня трудящихся президент Колумбии заявил, что с четверга Богота разорвет дипломатические связи с Тель-Авивом.

    -Здесь перед вами правительство перемен президента республики объявляет, что завтра мы разорвем дипломатические отношения с государством Израиль… из-за правительства и из-за президента, которые занимаются геноцидом, - заявил Петро.

    -Страны не могут оставаться пассивными перед лицом событий в Газе, - добавил президент Колумбии.

    Густаво Петро ранее подверг резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призывал присоединиться к делу ЮАР в Международном Суде ООН, обвиняющему Израиль в совершении геноцида.

    Президент Колумбии
    Фото: Официальная страница президента Колумбии в соцсети Х. Presidencia Colombia @infopresidencia

    Израильские СМИ считают, что колумбийский лидер перепутал должность премьер-министра Б.Нетаньяху с должностью президента Израиля Исаака Герцога.

    Левый лидер, пришедший к власти в 2022 году, Густаво Петро считается частью прогрессивной волны, известной как «розовый прилив» в Латинской Америке. Он был одним из самых ярых критиков Израиля в регионе с начала войны в Газе.

    В октябре, через несколько дней после начала конфликта в секторе Газа, Израиль заявил, что «прекращает экспорт безопасности» в Колумбию из-за замечаний, сделанных ее президентом.

    Так, Петро обвинил министра обороны Израиля Йоава Галланта в использовании формулировок, аналогичных тому, что «нацисты говорили о евреях», сообщает AlJazeera.

    В одном из постов в соцсети Х президент Колумбии сравнил кампанию Израиля по искоренению группировки ХАМАС в секторе Газа с преследованием евреев нацистами.

    Месяц спустя Петро обвинил Израиль в совершении «геноцида» в осажденном палестинском анклаве, вызвав еще большее недовольство израильских чиновников и произраильских правозащитных групп.

    В феврале Колумбия приостановила закупки израильского оружия после того, как израильские силы открыли огонь по палестинцам, пытающимся получить продовольственную помощь в Газе — событие, которое по словам Петро, ​​«напоминает Холокост».

    Комментарии президента Колумбии в среду прозвучали на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного наземного наступления Израиля на южный город Рафах, которое, по словам главы ООН Антониу Гутерриша, ознаменует «невыносимую эскалацию».

    Президент Колумбии
    Фото: Официальная страница президента Колумбии в соцсети Х. Presidencia Colombia @infopresidencia

     

    Теги:
    сектор Газа Международные отношения Израиль
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!