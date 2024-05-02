Колумбия разорвет дипломатические отношения с Израилем

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна разорвет дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

На мероприятии в среду по случаю Международного дня трудящихся президент Колумбии заявил, что с четверга Богота разорвет дипломатические связи с Тель-Авивом.

-Здесь перед вами правительство перемен президента республики объявляет, что завтра мы разорвем дипломатические отношения с государством Израиль… из-за правительства и из-за президента, которые занимаются геноцидом, - заявил Петро.

-Страны не могут оставаться пассивными перед лицом событий в Газе, - добавил президент Колумбии.

Густаво Петро ранее подверг резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призывал присоединиться к делу ЮАР в Международном Суде ООН, обвиняющему Израиль в совершении геноцида.

Фото: Официальная страница президента Колумбии в соцсети Х. Presidencia Colombia @infopresidencia

Израильские СМИ считают, что колумбийский лидер перепутал должность премьер-министра Б.Нетаньяху с должностью президента Израиля Исаака Герцога.

Левый лидер, пришедший к власти в 2022 году, Густаво Петро считается частью прогрессивной волны, известной как «розовый прилив» в Латинской Америке. Он был одним из самых ярых критиков Израиля в регионе с начала войны в Газе.

В октябре, через несколько дней после начала конфликта в секторе Газа, Израиль заявил, что «прекращает экспорт безопасности» в Колумбию из-за замечаний, сделанных ее президентом.

Так, Петро обвинил министра обороны Израиля Йоава Галланта в использовании формулировок, аналогичных тому, что «нацисты говорили о евреях», сообщает AlJazeera.

В одном из постов в соцсети Х президент Колумбии сравнил кампанию Израиля по искоренению группировки ХАМАС в секторе Газа с преследованием евреев нацистами.

Месяц спустя Петро обвинил Израиль в совершении «геноцида» в осажденном палестинском анклаве, вызвав еще большее недовольство израильских чиновников и произраильских правозащитных групп.

В феврале Колумбия приостановила закупки израильского оружия после того, как израильские силы открыли огонь по палестинцам, пытающимся получить продовольственную помощь в Газе — событие, которое по словам Петро, ​​«напоминает Холокост».

Комментарии президента Колумбии в среду прозвучали на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного наземного наступления Израиля на южный город Рафах, которое, по словам главы ООН Антониу Гутерриша, ознаменует «невыносимую эскалацию».