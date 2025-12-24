Колумбия объявляет чрезвычайное экономическое положение
Правительство Колумбии объявило чрезвычайное экономическое положение, которое позволит администрации Густаво Петро вводить налоги указом президента, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на ABC News.
По сообщениям местных СМИ, власти планируют в условиях чрезвычайного положения ввести новые налоги на имущество для юридических и физических лиц, а также повысить налог на продажу алкоголя, включая ром и вино.
Отмечается, что правительству нужно больше средств для выплаты субсидий на топливо, покрытия расходов на медицинское страхование и финансирования больниц, инвестирования около 700 млн долларов в инфраструктуру, которая позволит военным противостоять атакам беспилотников со стороны повстанческих группировок, а также выплаты долгов.
Правительство недавно не смогло добиться одобрения Конгрессом законопроекта о налогах, который увеличил бы бюджет страны на 4 млрд долларов в 2026 году. В 2025 году бюджет Колумбии составит около 134 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности своей страны прекратить обмен разведданными с США до тех пор, пока администрация Трампа не прекратит наносить удары по подозреваемым в торговле наркотиками суднам в Карибском бассейне.
Также, Колумбия отвергла обвинения Америки в причастности президента страны к наркобизнесу.