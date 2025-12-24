Колумбия объявляет чрезвычайное экономическое положение

По сообщениям местных СМИ, власти планируют в условиях чрезвычайного положения ввести новые налоги на имущество для юридических и физических лиц, а также повысить налог на продажу алкоголя, включая ром и вино.

Отмечается, что правительству нужно больше средств для выплаты субсидий на топливо, покрытия расходов на медицинское страхование и финансирования больниц, инвестирования около 700 млн долларов в инфраструктуру, которая позволит военным противостоять атакам беспилотников со стороны повстанческих группировок, а также выплаты долгов.

Правительство недавно не смогло добиться одобрения Конгрессом законопроекта о налогах, который увеличил бы бюджет страны на 4 млрд долларов в 2026 году. В 2025 году бюджет Колумбии составит около 134 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро приказал силам безопасности своей страны прекратить обмен разведданными с США до тех пор, пока администрация Трампа не прекратит наносить удары по подозреваемым в торговле наркотиками суднам в Карибском бассейне.

Также, Колумбия отвергла обвинения Америки в причастности президента страны к наркобизнесу.