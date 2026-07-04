Колумбия обыграла Гану и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу
В Канзас-Сити (США) прошёл матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу-2026 между сборными Колумбии и Ганы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном.
Счёт был открыт на 14-й минуте — отличился колумбийский форвард Джон Ариас. Этот гол стал единственным в матче, обеспечив южноамериканской команде победу и проход в следующий раунд плей-офф.
Таким образом, Колумбия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится со сборной Швейцарии, ранее обыгравшей Алжир. Наивысшим достижением на чемпионатах мира для колумбийцев является выход в четвертьфинал ЧМ-2014.
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