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    Аргентина в овертайме обыграла Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

    Сборные Аргентины и Кабо-Верде встретились в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Аргентина в овертайме обыграла Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
    Фото: Sports.kz

    В матче 1/16 финала аргентинцы лишь в дополнительное время сломили сопротивление дебютанта турнира Кабо-Верде — 3:2. На 29-й минуте Лионель Месси открыл счет, технично перебросив голкипера, однако после перерыва Дерой Дуарте восстановил равновесие. В овертайме Лисандро Мартинес вновь вывел Аргентину вперед, но Сидней Кабрал красивым ударом из-за штрафной снова сделал счет равным. Победу действующим чемпионам мира на 111-й минуте принес Кристиан Ромеро, который после подачи углового от Месси головой отправил мяч в сетку.

    В 1/8 финала Аргентина сыграет со сборной Египта.

     

    Спорт Футбол FIFA 2026 Чемпионат мира по футболу Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
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