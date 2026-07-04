Аргентина в овертайме обыграла Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

В матче 1/16 финала аргентинцы лишь в дополнительное время сломили сопротивление дебютанта турнира Кабо-Верде — 3:2. На 29-й минуте Лионель Месси открыл счет, технично перебросив голкипера, однако после перерыва Дерой Дуарте восстановил равновесие. В овертайме Лисандро Мартинес вновь вывел Аргентину вперед, но Сидней Кабрал красивым ударом из-за штрафной снова сделал счет равным. Победу действующим чемпионам мира на 111-й минуте принес Кристиан Ромеро, который после подачи углового от Месси головой отправил мяч в сетку.

В 1/8 финала Аргентина сыграет со сборной Египта.