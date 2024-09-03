Колледжи высшей лиги Казахстана будут работать с зарубежными вузами

100 лучших колледжей Казахстана будут привлечены к работе с зарубежными университетами. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Т. Дуйсеновой, до конца 2024 года завершится процесс профилизации колледжей с целью подготовки востребованных регионами кадров. Также будет проведена оценка качества колледжей на основе оценок стран ОЭСР и проведена классификация колледжей по лигам.

Колледжи, включенные в высшую лигу, составят список из 100 технологических лидеров. Они будут работать с зарубежными вузами, привлеченными в Казахстан.

— Будет изменен подушевой норматив финансирования. Он должен состоять из существующей базовой части и нового стимулирующего платежа. Стимулирующие выплаты предлагаются колледжам, которые внедрили в международные отраслевые стандарты, — рассказала Т. Дуйсенова.

Ранее Тамара Дуйсенова сообщила, что пороговые баллы ЕНТ для вступления в вузы пересмотрят в Казахстане — образовательные гранты будут дифференцированы в зависимости от лиги университета.