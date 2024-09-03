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    12:19, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Колледжи высшей лиги Казахстана будут работать с зарубежными вузами

    образование, вузы, студенты
    Фото: freepik.com

    100 лучших колледжей Казахстана будут привлечены к работе с зарубежными университетами. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам Т. Дуйсеновой, до конца 2024 года завершится процесс профилизации колледжей с целью подготовки востребованных регионами кадров. Также будет проведена оценка качества колледжей на основе оценок стран ОЭСР и проведена классификация колледжей по лигам.

    Колледжи, включенные в высшую лигу, составят список из 100 технологических лидеров. Они будут работать с зарубежными вузами, привлеченными в Казахстан.

    — Будет изменен подушевой норматив финансирования. Он должен состоять из существующей базовой части и нового стимулирующего платежа. Стимулирующие выплаты предлагаются колледжам, которые внедрили в международные отраслевые стандарты, — рассказала Т. Дуйсенова.

    Ранее Тамара Дуйсенова сообщила, что пороговые баллы ЕНТ для вступления в вузы пересмотрят в Казахстане — образовательные гранты будут дифференцированы в зависимости от лиги университета.

    Теги:
    Вузы Казахстан Правительство РК Тамара Дуйсенова Сотрудничество Образование
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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