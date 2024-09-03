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    12:03, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Пороговые баллы ЕНТ для вступления в вузы пересмотрят в Казахстане

    Тамара Дуйсенова
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Образовательные гранты будут дифференцированы в зависимости от лиги университета. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам Т. Дуйсеновой, планируется унификация работы филиалов зарубежных вузов, а также приняты единые требования для университетов.

    — При этом до конца октября министерством будут приняты единые требования. В частности, рассматривается трансфер международных стандартов учебных программ, технологий обучения и механизмов оценки знаний и квалификации студентов, — заявила зампремьера.

    Вскоре после этого, с 1 апреля 2025 года будет организована независимая оценка вузов на основе оценки стран ОЭСР. По ее результатам высшие учебные заведения будут классифицированы на высшие, средние и целевые лиги.

    — В ближайшие годы гранты будут дифференцированы в зависимости от входящей лиги вузов и в целях поддержки выпускников, получивших высокие баллы на едином национальном тестировании, но не прошедших в рамках конкурсов. Кроме того, в рамках этих изменений будут пересмотрены пороговые баллы, позволяющие поступать в высшие учебные заведения, — рассказала Т. Дуйсенова.

    Также заместитель Премьер-министра поведала о начале укрепления связей между университетами и реальным сектором. Отраслевые вузы и научно-исследовательские институты находятся в непосредственном контакте с предприятиями и занимаются научным сопровождением работы комбинатов.

    — В корпорации «Казахмыс» проведен научный хакатон. Планируется проведение хакатон с крупными предприятиями ERG, «Кармет», «Казминералс», «Казатопром» и другими, — сообщила Т. Дуйсенова.

    Теги:
    ЕНТ Правительство Вузы Тамара Дуйсенова Образование
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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