РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:25, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Количество заболевших онкологией в ВКО растет, но смертность снижается — аким

    Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в передаче «Уәде» на телеканале Jibek Joly подробно рассказал о ситуации с онкологическими заболеваниями в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Елімізде балалар арасындағы қатерлі ісіктерден аман қалу көрсеткіші 70%-дан асады
    Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

    — В области ежегодно снижается количество людей, умирающих от онкологических заболеваний. При этом растет число выявленных случаев заболевания. Что из этого следует? Благодаря мерам по раннему выявлению болезней, таким как скрининг, мы оперативно выявляем пациентов на первой стадии болезни. В статистике это выглядит как рост числа больных, но на самом деле именно раннее выявление позволило снизить смертность, — отметил аким области.

    Он также подчеркнул, что онкологический центр в Усть-Каменогорске стал важным центром медицинского туризма.

    — Сейчас на комплексное медицинское обследование (check-up) в этот центр приезжают пациенты не только из других регионов Казахстана, но и из России и Турции. Они прибывают на два-три дня и проходят полное обследование. Некоторые пациенты после этого обращаются в медицинские центры Израиля, Германии или Южной Кореи и результаты обследований совпадают с нашими, — добавил Нурымбет Сактаганов.

    Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов
    Фото: Дияр Бексұлтанов

     

    Аким области также отметил усилия по обеспечению качественного скрининга жителей сельской местности.

    — Например, в прошлом и в этом году мы бесплатно привозили людей из села Маралды и проводили им комплексный скрининг, — сообщил Нурымбет Сактаганов.

    Теги:
    ВКО Уәде JIBEK JOLY Онкология Акимы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают