Количество заболевших онкологией в ВКО растет, но смертность снижается — аким

— В области ежегодно снижается количество людей, умирающих от онкологических заболеваний. При этом растет число выявленных случаев заболевания. Что из этого следует? Благодаря мерам по раннему выявлению болезней, таким как скрининг, мы оперативно выявляем пациентов на первой стадии болезни. В статистике это выглядит как рост числа больных, но на самом деле именно раннее выявление позволило снизить смертность, — отметил аким области.

Он также подчеркнул, что онкологический центр в Усть-Каменогорске стал важным центром медицинского туризма.

— Сейчас на комплексное медицинское обследование (check-up) в этот центр приезжают пациенты не только из других регионов Казахстана, но и из России и Турции. Они прибывают на два-три дня и проходят полное обследование. Некоторые пациенты после этого обращаются в медицинские центры Израиля, Германии или Южной Кореи и результаты обследований совпадают с нашими, — добавил Нурымбет Сактаганов.

Фото: Дияр Бексұлтанов

Аким области также отметил усилия по обеспечению качественного скрининга жителей сельской местности.