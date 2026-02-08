Количество заболевших бруцеллезом акмолинцев выросло на 33%

Как озвучил главный государственный санитарный врач Акмолинской области Серик Омарханов, за 12 месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано 15 случаев бруцеллеза среди людей. По сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости на 5 случаев или 33,3%.

— Заболевание среди детей до 14 лет зарегистрировано в городе Косшы. Среди подростков зарегистрированы случаи в Ерейментауском районе и городе Кокшетау, — отметил спикер.

Предполагаемым источником инфицирования стал контакт с сельскохозяйственными животными, содержащимися в частных подворьях и положительно реагирующими на бруцеллез.

Всего по области установлено 32 контактных лица, все обследованы серологическим методом на бруцеллез. У двоих контактных в городе Косшы и Ерейментауском районе получен положительный результат, выставлен диагноз «бруцеллез».

Также в регионе за 12 месяцев 2025 года наблюдается рост регистрации обращений с укусами животных. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество укушенных увеличилось на 544 случая или на 21,9%.

Всего за 12 месяцев прошлого года обратился 2481 человек. Основная доля обращений приходится на город Кокшетау — 24,1%. Так, за 12 месяцев 2025 года по областному центру зарегистрировано 600 случаев обращений, из них среди детей и подростков зарегистрировано 194 случая (32,3%), взрослого населения — 406 случаев (67,6%).

— Из числа обратившихся получил назначение на прививки 2481 человек, получили прививки 2472 человека или 99,6%. Условный курс (известные животные) получили 1230 человек или 49,6%, безусловный курс (неизвестные животные) — 1251 человек или 50,4%, — добавил Серик Омарханов.

