    12:29, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Свыше 70 голов зараженного бруцеллезом скота забито в Кызылординской области

    В прошлом году в Кызылординской области для профилактики 13 видов особо опасных инфекционных заболеваний, характерных для сельскохозяйственных животных, было приобретено 5 979,7 тысячи доз ветеринарных препаратов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: управление ветеринарии Кызылординской области

    Как сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Кызылординской области, в текущем году планируется увеличить количество доз препаратов до 6 244,7 тысячи.

    — На профилактику шести видов энзоотических, то есть незаразных, заболеваний из областного бюджета было выделено 315,3 миллиона тенге. На эти средства было закуплено 799,4 тысячи доз препаратов, и все запланированные вакцинационные мероприятия были проведены в полном объеме.

    В рамках мероприятий по выявлению бруцеллеза были исследованы образцы крови у 586,5 тысячи голов крупного рогатого скота и у 1 067,7 тысячи голов мелкого рогатого скота.

    По результатам исследований заражение было выявлено у 42 голов крупного рогатого скота и у 32 голов овец и коз. В соответствии с установленными ветеринарными требованиями все заболевшие животные были своевременно забиты, — говорится в сообщении.

    В управлении также отметили, что на территории области случаи особо опасных заболеваний не зарегистрированы, эпизоотическая ситуация остаётся стабильной.

    Следует отметить, что в настоящее время в регионе насчитывается 1 334 тысячи голов сельскохозяйственных животных. Основную часть поголовья составляют крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот.

    Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что «в Жалагашском районе из-за неизвестного заболевания происходит массовый падеж скота», в связи с чем управление дало соответствующие разъяснения.

    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
