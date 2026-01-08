Свыше 70 голов зараженного бруцеллезом скота забито в Кызылординской области

Как сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Кызылординской области, в текущем году планируется увеличить количество доз препаратов до 6 244,7 тысячи.

— На профилактику шести видов энзоотических, то есть незаразных, заболеваний из областного бюджета было выделено 315,3 миллиона тенге. На эти средства было закуплено 799,4 тысячи доз препаратов, и все запланированные вакцинационные мероприятия были проведены в полном объеме.

В рамках мероприятий по выявлению бруцеллеза были исследованы образцы крови у 586,5 тысячи голов крупного рогатого скота и у 1 067,7 тысячи голов мелкого рогатого скота.

По результатам исследований заражение было выявлено у 42 голов крупного рогатого скота и у 32 голов овец и коз. В соответствии с установленными ветеринарными требованиями все заболевшие животные были своевременно забиты, — говорится в сообщении.