Количество сельхозкооперативов выросло на 53% в Казахстане за пять лет

В Астане на базе Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина состоялся республиканский семинар-совещание, посвященный развитию сельскохозяйственной кооперации в Казахстане. Мероприятие организовано в рамках исполнения поручения Главы государства по разработке нового профильного закона, который должен создать эффективную и устойчивую модель кооперации в современных условиях.

В обсуждении приняли участие вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, представители Администрации Президента, партии «Amanat», НПП «Атамекен», ФАО, МОМ, бизнес-сообщества, ученые и руководители местных исполнительных органов.

Ермек Кенжеханулы отметил, что развитие сельскохозяйственной кооперации является одним из важных инструментов развития агропромышленного комплекса страны, способным обеспечить продовольственную безопасность и повышение доходов сельского населения.

— За последние пять лет количество зарегистрированных сельхозкооперативов выросло на 53 процента, составив почти 4,5 тысячи объединений. Отмечается рост производства в два раза, поголовье скота в них увеличилось на 52,5 процента. Данная динамика была обеспечена, прежде всего, за счет расширения мер государственной поддержки, в том числе за счет льготного финансирования в рамках программы «Ауыл аманаты» и упрощения процедур регистрации кооперативов. На сегодняшний день Правительством реализуется комплекс стимулирующих мер, направленных на развитие сельскохозяйственной кооперации, включая равный доступ ко всем видам государственной поддержки, налоговые преференции, преимущества в виде дополнительных баллов, при предоставлении земель сельскохозяйственного назначения, а также обучение фермеров и ЛПХ на базе центров распространения знаний, — сказал он.

Вице-министр обозначил ключевые проблемы, сдерживающие развитие кооперации. В их числе — необходимость проведения последовательной разъяснительной работы среди населения о преимуществах коллективного хозяйствования, недостаточный уровень управленческих компетенций, ограниченные финансовые возможности.

Также было отмечено, что основной целью создания сельхозкооперативов является увеличение объемов производства, обеспечение сервисных услуг, возможности организации совместной переработки.

Сегодня в стране насчитывается 1,6 млн ЛПХ, которые производят 61% молока и 44% мяса, что подтверждает их значимую роль в обеспечении занятости сельского населения.

— При высокой численности и значительном объеме производства ЛПХ формируют существенный резерв для развития сельскохозяйственной кооперации. Но им необходим так называемый «якорь» — переработчик или крупный участник рынка, который формирует гарантированный сбыт и обеспечивает устойчивость всей цепочки. Личные подсобные хозяйства обеспечивают объем, перерабатывающие предприятия — гарантированный сбыт, а кооперативы выступают связующим звеном, позволяющим участникам постепенно укрепляться и масштабироваться. Эта модель якорной кооперации сложилась за последние несколько лет. Наша задача — урегулировать эти отношения на законодательном уровне, — подчеркнул Ермек Кенжеханулы.

Рабочая группа, в состав которой включены заинтересованные госорганы, финансовые институты, научное сообщество, отраслевые союзы рассматривает различные инициативы в том числе и по расширению возможностей членства, совершенствованию мер господдержки.

Участники семинар-совещания поддержали необходимость внедрения «якорной» модели кооперации и отметили ее практическую значимость для развития сельских территорий.

По итогам встречи выработан ряд рекомендаций, которые будут направлены в уполномоченные государственные органы для дальнейшей проработки и включения в проект закона.

Ермек Кенжеханулы заверил, что по итогам семинара все предложения будут учтены при разработке эффективного закона, направленного на повышение прозрачности деятельности кооперативов и рост доходов сельского населения.

