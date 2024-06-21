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    15:44, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Количество рейсов между Казахстаном и Китаем увеличивается до 124 раз в неделю

    Самолеты
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В городе Сиань в рамках первой Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации Китай - Центральная Азия (С5+1) проведены переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Китайской Народной Республикой. В ходе переговоров достигнута договоренность об увеличении рейсов между двумя странами до 124 раз в неделю, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

    - Достигнута договоренность по расширению количества разрешенных частот назначенными перевозчиками двух стран до 124 рейсов в неделю и возможности выполнения грузовых рейсов без каких-либо ограничений по пунктам и частотам. Вместе с тем, увеличено количество назначенных перевозчиков и добавлены новые пункты на территории Китая. В свою очередь, казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов в пункты на острове Хайнань (гг. Санья, Хайкоу и Цюнхай), в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой «свободой воздуха», - говорится в сообщении комитета.

    Между двумя странами впервые установлен режим «открытое небо», в рамках которого назначенные перевозчики двух стран получили право выполнять до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени «свободы воздуха». 

    Казахстан стала одной из немногочисленных стран мира (США и ряд европейских стран), перевозчики которых получили право выполнять рейсы в Китай с использованием пятой степени «свободы воздуха».

    Отметим, что Китай является стратегическим партнером Казахстана по многим направлениям, в связи с чем расширение правовой базы для выполнения рейсов между странами является важным шагом для дальнейшего развития сотрудничества.

    Теги:
    Самолет Казахстан Авиация Китай Сотрудничество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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