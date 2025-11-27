РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    03:00, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Количество переведенных на дистанционку акмолинских школьников выросло до 16 тысяч

    Всего на сегодня в Акмолинской области дистанционно обучаются 808 классов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе управления образования региона, количество переведенных на дистанционный формат обучения школьников в области продолжает расти. На 26 ноября дистанционно обучаются 16 143 акмолинских ученика из 808 класс-комплектов 88 школ.

    Больше всего учащихся перешли на занятия онлайн в городе Кокшетау — 6 932 ребенка в 298 классах. Чуть меньше в городе Косшы — 3 862 учащихся из 165 классов. В Атбасарском районе дистанционно занимаются 1 354 школьника из 82 классов, в Целиноградском — 1 307 детей из 76 классов

    Ранее сообщалось, что более 11 тысяч акмолинских школьников переведены на онлайн-обучение. 

    Теги:
    Эпидситуация Регионы Дистанционное обучение школа Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
