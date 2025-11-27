Количество переведенных на дистанционку акмолинских школьников выросло до 16 тысяч

Как сообщили в пресс-службе управления образования региона, количество переведенных на дистанционный формат обучения школьников в области продолжает расти. На 26 ноября дистанционно обучаются 16 143 акмолинских ученика из 808 класс-комплектов 88 школ.

Больше всего учащихся перешли на занятия онлайн в городе Кокшетау — 6 932 ребенка в 298 классах. Чуть меньше в городе Косшы — 3 862 учащихся из 165 классов. В Атбасарском районе дистанционно занимаются 1 354 школьника из 82 классов, в Целиноградском — 1 307 детей из 76 классов

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч акмолинских школьников переведены на онлайн-обучение.