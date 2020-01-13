Количество памятников архитектуры достигло 300 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов рассказал о перспективах развития сферы градостроительства в рамках принятого Закона РК «Об особом статусе города Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алмасхан Ахмеджанов отметил, что поправка об утверждении градостроительных регламентов территории мегаполиса внесена для утверждения дизайн-кода, системы городского планирования, а также собственной системы архитектурного оформления территории города.

«Данные нормативные требования позволят создать соответствующие стандарты по сохранению архитектурной среды города Алматы, установить правила по включению зданий в памятники архитектуры, а также обеспечить их сохранность с учетом санитарно-защитной зоны (развитие площадок вокруг зон должно соответствовать их архитектурному стилю)», — сказал Алмасхан Ахмеджанов, отметив, что количество памятников архитектуры со 130 увеличилось до 300.

В этом году также будут проходить обсуждения с представителями общественности по включению дополнительных объектов в список памятников архитектуры.

Дизайн-код, в свою очередь, систематизирует требования, предъявляемые к архитектурным решениям фасадов зданий, рекламных конструкций на территории Алматы, летним площадкам, объектам малых архитектурных форм, а также систематизировать и упорядочить их размещение.

«Также в закон вошли такие требования, как разработка схем размещения на территории города, при которых будут определены площадки с подведением к ним необходимой инженерной коммуникации. Ранее торговые точки размещались согласно заявлениям», - добавил он.

Регламенты будут вынесены на широкое обсуждение общественности через месяц.

Ранее Главой государства, был подписан закон, предусматривающий изменения в Законе «Об особом статусе Алматы». В акимате Алматы рассказали, какие возможности для развития города открывают принятые изменения.