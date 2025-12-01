РУ
    Количество обучающихся дистанционно сократилось в Акмолинской области

    В регионе продолжают обучение онлайн 7 753 школьника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту дети компьютер балалар
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, на 1 декабря в регионе дистанционно занимаются 7 753 учащихся в 401 класс-комплекте 75 школ. По сравнению с прошлой неделей наблюдается уменьшение более, чем в два раза.

    В лидерах по количеству занимающихся из дома школьников город Косшы — 3 732 ребенка в 157 классах. Вторым по числу переведенных на дистанционный формат работы является областной центр — 1 481 ученик в 71 школе. В Аршалынском районе 452 школьника из 26 школ занимаются онлайн, в Бурабайском — 412 школьников также из 26 классов, в Есильском — 365 из 27 классов.

    Среди перешедших на онлайн-обучение больше всего пятиклассников — 938 и первоклассников — 898.

    Напомним, на минувшей неделе количество переведенных на дистанционку акмолинских школьников достигло до 16 тысяч. 

    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
