Кокшетауцы пожаловались на похолодание в квартирах в морозы

Так, о похолодании заговорили жители окраин — мкр-она Юбилейный, Боровской, Сарыарка.

— У нас в квартире стало на порядок холоднее. Сейчас на кухне 17 градусов, а вчера было 15, — поделилась жительница дома по адресу Юбилейный, 41.

Фото жителей

— Батареи еле теплые, по дому ходим одетые, есть маленькие дети, как тут не заболеть, — отметила жительница дома, расположенного по адресу мкр-н Сарыарка, 21а.

Заметили похолодание и жители центральных районов города Кокшетау, хотя обычно в их квартирах в отличие от окраин тепло.

В соцсетях люди делятся адресами домов, в которых столбик термометра опустился, по мнению прохивающих, слишком низко. Это Гагарина, 11а, Куанышева 143а, Боровской, 70, 53, 55, Сулейменова, 8, Калинина, 59, Садвакасова, 48, Сарыарка 7/5, 3/3, 8/2, 26, Сабатаева, 196, Уалиханова, 206, Осипенко 1/1 и т. д.

Фото жителей

Как заверили в ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу», диспетчерская служба работает круглосуточно.

— Обращаем внимание, что распределением тепла и контролем за внутренними системами отопления многоквартирных домов занимается КСК. В обязанности КСК входит: поддержание температурного и гидравлического режима во внутренних системах теплопотребления; контроль за состоянием отопительных систем внутри домов; обработка официальных заявок от жителей по вопросам отопления. Со своей стороны ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» обеспечивает подачу тепловой энергии необходимого качества и количества до границ дома и теплового пункта, — сообщили в ведомстве.

Как уточнила административный управляющий ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» Наталья Шарипова, на температуру в квартирах при наступлении морозов может влиять промерзание стен и окон при недостаточном утеплении помещения.

— Это все будет влиять на температурный режим, даже если батареи будут горячими. Не будем упускать и тот момент, что зачастую в квартирах у нас люди меняют сами проектные схемы отопления. Это тоже влияет на температуру у них или соседей. Ну и все прекрасно знают, что котельная у нас одна, а город растет. Этот фактор тоже нужно учесть, — пояснила Наталья Шарипова.

По словам собеседницы, по СанПиНу нормой в жилой комнате считается от 18 градусов тепла. Между тем, тепловики реагируют на каждый вызов, поэтому если в квартире, по мнению жителей Кокшетау, холодно, им посоветовали оставить заявку в диспетчерской службе.

Ранее сообщалось, что жители Павлодара мерзнут в своих домах.