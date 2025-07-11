Кок-Жайлау и новая канатная дорога: как будет развиваться горный кластер Алматы

За 9 месяцев прошлого года Алматы посетили 1,7 млн туристов, из них более 500 тысяч — иностранные путешественники.

Город уже много лет занимает лидирующую позицию в стране по показателям туризма, и в этом немалую роль играет именно горный кластер Алматы.

Агентство направило запрос в Министерство туризма и спорта о дальнейших планах развития этого направления.

В ведомстве ответили, что в настоящее время разрабатывается комплексный план развития горного кластера Алматы на 2025–2029 годы.

В рамках него планируется строительство канатных дорог и горнолыжных трасс, обустройство кемпингов, визит-центров, экологических маршрутов и навигационной инфраструктуры — с учетом природных особенностей местности и без нарушения целостности экосистемы.

— Развитие горного кластера Алматы как первого в Казахстане крупного круглогодичного туристического проекта станет важным шагом к укреплению позиций города как международного центра туризма, — говорится в ответе вице-министра туризма и спорта Ержана Еркинбаева.

Одним из приоритетных направлений является соединение горнолыжных курортов Шымбулак и Oi-Qaragai канатными дорогами и трассами через ущелья Кимасар и Бутаковка.

— Уже в этом году начнутся подготовительные работы. Планируется разработка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации для проведения геодезического и геотехнического анализа, а также для проектирования и реконструкции канатных дорог, горнолыжных трасс и другой инженерной инфраструктуры, — сообщили в министерстве.

Также в рамках проекта в горном кластере Алматы планируется создание 10 туристических маршрутов общей протяженностью 100 км с установкой навигационных объектов.

Кроме того, будут обустроены три кемпинг-зоны в труднодоступных местах с установкой солнечных панелей, обновлен родник Алма-Арасан и установлены качели у подножия пика Фурманова.

— Комплексный план предполагает как республиканское и местное финансирование, так и привлечение частных инвестиций, — уточнили в министерстве.

Будет ли горнолыжный курорт в Кок-Жайлау?

В 2014 году постановлением Правительства 1002 гектара территории государственного национального природного парка Иле-Алатау были переведены из категории особо охраняемых природных территорий в фонд города Алматы (Медеуского района) для строительства горнолыжного курорта в ущелье Кок-Жайлау.

Однако в октябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев, приняв во внимание мнение общественности, запретил реализацию проекта строительства горнолыжного курорта в ущелье Кок-Жайлау.

Позже, в 2022 году, территория ущелья Кок-Жайлау была возвращена в состав Иле-Алатауского национального парка.

Министерство туризма и спорта также прокомментировало, какое решение было принято в отношении проекта горного курорта Кок-Жайлау в рамках плана развития горного кластера Алматы.

— В настоящее время проводится необходимый аналитический анализ для подготовки концепции и проектно-сметной документации курорта в ущелье Кокжайлау. Финансирование проекта планируется за счет заемных средств, — сообщили в ведомстве.

Согласно официальному ответу, реализация проекта не потребует исключения территории из состава особо охраняемых природных территорий, то есть курорт будет построен без изменения статуса земель Иле-Алатауского национального парка.

Также в министерстве объяснили, чем новая версия проекта отличается от предыдущей.

Главное отличие — приоритетное соблюдение высоких экологических стандартов. В проект будут привлечены международные эксперты, имеющие опыт реализации успешных экологически безопасных туристических проектов.

Кроме того, планируется внедрение современных бесшумных, безэмиссионных технологий, исключающих вредное воздействие на окружающую среду.

Только 2–3% от общей территории курорта будут отведены под коммерческую инфраструктуру — гостиницы, пункты проката, магазины.

— Что касается законности строительства курорта на территории национального парка, то согласно статье 46 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях», земельные участки парка могут предоставляться в краткосрочное (от 1 до 5 лет) или долгосрочное (от 5 до 25 лет) пользование для осуществления туристической деятельности или создания новой инфраструктуры в зонах с действующими объектами, — пояснили в министерстве.

Напомним, в конце мая в ходе рабочей поездки в Алматы Олжасу Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера. В целях комплексного развития Алматинского горного кластера разработан Мастер-план, в соответствии с которым определены 3 перспективные зоны от Тургеня до Каскелена — восточная, центральная и западная.

Тогда сообщалось, что в Алматы планируют создать единое туристическое пространство от Шымбулака до Oi-Qaragai.