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    16:12, 23 Май 2025 | GMT +5

    От Шымбулака до Oi-Qaragai: в Алматы планируют создать единое туристическое пространство

    В ходе рабочей поездки в Алматы Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с планами по развитию центральной зоны, к которой относятся Шымбулак, Ой-Қарағай, Пионер, Кимасар и Бутаковка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымбулак
    Фото: Kazinform

    С презентацией выступил генеральный директор французской компании Stem International Винсент Тассар. Он подчеркнул, что наряду с зимним туризмом внимание уделено развитию летней инфраструктуры — формированию велосипедных и пешеходных маршрутов, строительству объектов активного отдыха, глэмпинга, этно-отелей и запуску экологически чистого транспорта. 

    Планируется внедрение стандартов устойчивого развития, включая использование возобновляемых источников энергии и цифровой мониторинг окружающей среды.

    — Центральная зона Алматинского горного кластера включает в себя две ведущие курортные зоны: Шымбулак и Oi-Qaragai. Эти оба курорта уже зарекомендовали себя как круглогодичные курорты. Реализация проекта позволит напрямую соединить их с помощью канатной дороги, велосипедных и пешеходных маршрутов, а также электрических шатлов. Это создаст единое туристическое пространство, способствующее увеличению средней продолжительности пребывания и расходов туристов, — сказал Тассар Винсант.

    Он добавил, что проект позиционируется как круглогодичный.

    — Еще важно отметить зимнее предложение. Оно отличается большей экономической отдачей — 334 долларов США на человека, поданным Всемирной туристской организации, и увеличение пропускной способности с 6 тысяч на сегодня до 24 тысяч в день в будущем, — пояснил спикер.

    Отметим, в пятницу в ходе рабочей поездки в Алматы Олжасу Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера. В целях комплексного развития Алматинского горного кластера разработан Мастер-план, в соответствии с которым определены 3 перспективные зоны от Тургеня до Каскелена — восточная, центральная и западная. 

    Теги:
    Шымбулак Туризм Алматы Премьер-министр РК
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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