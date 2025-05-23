От Шымбулака до Oi-Qaragai: в Алматы планируют создать единое туристическое пространство

С презентацией выступил генеральный директор французской компании Stem International Винсент Тассар. Он подчеркнул, что наряду с зимним туризмом внимание уделено развитию летней инфраструктуры — формированию велосипедных и пешеходных маршрутов, строительству объектов активного отдыха, глэмпинга, этно-отелей и запуску экологически чистого транспорта.

Планируется внедрение стандартов устойчивого развития, включая использование возобновляемых источников энергии и цифровой мониторинг окружающей среды.

— Центральная зона Алматинского горного кластера включает в себя две ведущие курортные зоны: Шымбулак и Oi-Qaragai. Эти оба курорта уже зарекомендовали себя как круглогодичные курорты. Реализация проекта позволит напрямую соединить их с помощью канатной дороги, велосипедных и пешеходных маршрутов, а также электрических шатлов. Это создаст единое туристическое пространство, способствующее увеличению средней продолжительности пребывания и расходов туристов, — сказал Тассар Винсант.

Он добавил, что проект позиционируется как круглогодичный.

— Еще важно отметить зимнее предложение. Оно отличается большей экономической отдачей — 334 долларов США на человека, поданным Всемирной туристской организации, и увеличение пропускной способности с 6 тысяч на сегодня до 24 тысяч в день в будущем, — пояснил спикер.

Отметим, в пятницу в ходе рабочей поездки в Алматы Олжасу Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера. В целях комплексного развития Алматинского горного кластера разработан Мастер-план, в соответствии с которым определены 3 перспективные зоны от Тургеня до Каскелена — восточная, центральная и западная.