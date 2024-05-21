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    15:07, 21 Май 2024 | GMT +6

    Кого освободят от тестов на знание казахского языка для получения гражданства РК

    гражданство РК
    Фото: Kazinform

    Когда будут подготовлены тесты на знание казахского языка для подающих на получение гражданства РК, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Для получения гражданства, либо его восстановления нужно будет сдавать тест. Это нормальная практика, аналогичные тесты сдают в США, Германии, Канаде, Турции и соседней России, - сказал Саясакт Нурбек, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Правительстве. 

    Министр заявил, что будет три компонента теста. 

    - Первое – это знание казахского языка, второе – основ Конституции и третье – основ истории Казахстана, – уточнил он. 

    Глава Миннауки сообщил, что сейчас создается специальная рабочая группа, но сами правила и тесты еще не разработаны. 

    - Мы будем их разрабатывать. Эти тесты обязаны будут сдавать лица, которые подают на гражданство. Есть оговорки по отдельному списку лиц, которые имеют заслугу перед Казахстаном, по так называемому президентскому списку. Несовершеннолетние, а также люди с ограниченными возможностями будут освобождены от этого теста, - пояснил Саясат Нурбек.

    По его словам работа только началась. 

    - После вступления в силу закона у нас будет буквально месяц. Мы сейчас эту работу ускоренно ведем, – добавил Саясат Нурбек.

    Ранее сообщалось, что незнание госязыка на элементарном уровне может помешать в приеме в гражданство РК.



    Теги:
    МВД РК Конституция Закон и право Миннауки и высшего образования РК Казахский язык
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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