Кого освободят от тестов на знание казахского языка для получения гражданства РК

Когда будут подготовлены тесты на знание казахского языка для подающих на получение гражданства РК, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Для получения гражданства, либо его восстановления нужно будет сдавать тест. Это нормальная практика, аналогичные тесты сдают в США, Германии, Канаде, Турции и соседней России, - сказал Саясакт Нурбек, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Правительстве.

Министр заявил, что будет три компонента теста.

- Первое – это знание казахского языка, второе – основ Конституции и третье – основ истории Казахстана, – уточнил он.

Глава Миннауки сообщил, что сейчас создается специальная рабочая группа, но сами правила и тесты еще не разработаны.

- Мы будем их разрабатывать. Эти тесты обязаны будут сдавать лица, которые подают на гражданство. Есть оговорки по отдельному списку лиц, которые имеют заслугу перед Казахстаном, по так называемому президентскому списку. Несовершеннолетние, а также люди с ограниченными возможностями будут освобождены от этого теста, - пояснил Саясат Нурбек.

По его словам работа только началась.

- После вступления в силу закона у нас будет буквально месяц. Мы сейчас эту работу ускоренно ведем, – добавил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что незнание госязыка на элементарном уровне может помешать в приеме в гражданство РК.





