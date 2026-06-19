Кого коснется амнистия в Казахстане, рассказал эксперт

Амнистия, инициированная Президентом Казахстана, не предполагает освобождения лиц, совершивших тяжкие и особо опасные преступления, а направлена на более гибкий подход к гражданам, не представляющим серьезной угрозы обществу. Такое мнение в интервью корреспонденту агентства Kazinform высказал политолог и эксперт Расул Коспанов.

По его словам, амнистия является распространенным инструментом правовой политики во многих странах мира и позволяет людям, совершившим менее тяжкие правонарушения, вернуться к полноценной жизни после отбытия наказания и возмещения причиненного ущерба.

— Современные правовые системы исходят из того, что не все категории правонарушений требуют одинакового уровня государственного воздействия. Поэтому сохранение жестких ограничений в отношении тяжких преступлений может сочетаться со смягчением подхода к менее опасным категориям осужденных, — отметил эксперт.

Как подчеркнул Расул Коспанов, нынешняя амнистия носит дифференцированный характер и не распространяется на лиц, осужденных за терроризм, экстремизм, коррупционные преступления, участие в организованных преступных группах, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также на рецидивистов и осужденных к пожизненному лишению свободы.

По мнению политолога, опасения о массовом освобождении опасных преступников не соответствуют содержанию предлагаемых мер.

— В основном амнистия касается уголовных проступков, преступлений небольшой тяжести и отдельных категорий преступлений средней тяжести. При этом учитываются поведение осужденного, возмещение ущерба и другие обстоятельства, — пояснил он.

Отдельное внимание эксперт уделил административной амнистии. По его словам, она позволит снизить долговую нагрузку на граждан, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

По оценкам, административная амнистия может затронуть более 100 тысяч человек и свыше миллиона административных дел на общую сумму около 23 млрд тенге.

Вместе с тем под действие амнистии не подпадут нарушения, связанные с безопасностью дорожного движения, в том числе управление транспортом в состоянии опьянения и другие грубые нарушения ПДД. Также исключены правонарушения, затрагивающие безопасность и права граждан, включая пытки, похищение невест, сталкинг и участие в мошеннических схемах в качестве дропперов.

По словам Расула Коспанова, государство должно сохранять жесткость в вопросах общественной безопасности, одновременно предоставляя возможность социальной реинтеграции тем, кто доказал свое исправление.

— Амнистия — это не отказ от ответственности и не ослабление правопорядка. Речь идет о поиске баланса между гуманностью и защитой интересов общества, — заключил эксперт.

Ранее Сенат одобрил закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК», а также сопутствующие ему поправки.