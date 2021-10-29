Когда завершится строительство крематория в Алматы
«Объект мы не называем крематорием. Мы ввели в эксплуатацию патологоанатомическое бюро, южнее ТЭЦ-2. Объект, который вы называете крематорием, является филиалом этого патологоанатомического бюро. Функциональное назначение - для утилизации биологических и медицинских отходов. Объект будет завершен до конца текущего года, сейчас строительные работы практически завершены, идет монтаж и пуско-наладка оборудования внутри. Оборудование из Чешской Республики. Сейчас приехали представители компании-производителя и проводят монтажные работы», - рассказал Сапар Нурашев.
Ранее сообщалось, что крематорий в Алматы планируют достроить в сентябре 2021 года. Стоимость строительства 1,3 млрд тенге.
Летом 2020 года в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория. Позже сообщалось о начале разработки проектно-сметной документации.
Согласно документации, это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Сумма, выделенная на ПСД, свыше 46 млн тенге. Заказчик - коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды Алматы».