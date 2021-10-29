Когда завершится строительство крематория в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Строительство крематория в Алматы будет завершено до конца 2021 года. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления комфортной городской среды города Сапар Нурашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объект мы не называем крематорием. Мы ввели в эксплуатацию патологоанатомическое бюро, южнее ТЭЦ-2. Объект, который вы называете крематорием, является филиалом этого патологоанатомического бюро. Функциональное назначение - для утилизации биологических и медицинских отходов. Объект будет завершен до конца текущего года, сейчас строительные работы практически завершены, идет монтаж и пуско-наладка оборудования внутри. Оборудование из Чешской Республики. Сейчас приехали представители компании-производителя и проводят монтажные работы», - рассказал Сапар Нурашев.

Ранее сообщалось, что крематорий в Алматы планируют достроить в сентябре 2021 года. Стоимость строительства 1,3 млрд тенге.

Летом 2020 года в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория. Позже сообщалось о начале разработки проектно-сметной документации.

Согласно документации, это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Сумма, выделенная на ПСД, свыше 46 млн тенге. Заказчик - коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды Алматы».