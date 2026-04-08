телерадиокомплекс президента РК
    20:57, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Когда завершат затянувшуюся реконструкцию трассы А-2 в Шымкенте

    Строительство важной магистрали Шымкента началось в 2018 году, однако реконструкция затянулась, продолжая создавать неудобства для горожан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Магистраль протяженностью 28 км играет важную роль в перераспределении транспортных потоков города Шымкента. По ней проходит транзитный грузовой транспорт в юго-восточные и западные регионы страны, а также в направлении Туркестанской области.

    По данным городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шымкента, проект по расширению автодороги А-2 до шести полос ведется поэтапно.

    — Общая стоимость проекта составляет 31,5 млрд тенге. Введены в эксплуатацию первый, второй, третий, четвертый, шестой и восьмой этапы. Строительство пятого и седьмого этапов общей протяженностью 14 километров продолжается, — сообщили в управлении.

    При этом отдельные участки дороги длительное время остаются проблемными для автомобилистов и пешеходов. По словам жителей, в микрорайонах Казыгурт и Курсай из-за замедления темпов строительства регулярно образуются заторы.

    — По этой дороге движутся не только легковые автомобили, но и в основном транзитный грузовой транспорт. Особенно сложная ситуация складывается в районе магазина «Нур» в микрорайоне Казыгурт. Здесь регулярно возникают длинные пробки. Такая ситуация продолжается больше года, — рассказал житель города Талант Оралов.

    В акимате уточнили, что проблемный участок относится к пятому этапу строительства и составляет 6,2 км. Работы на нем начались в мае 2024 года.

    — В ходе строительства возник ряд сложностей. Подготовке основания дороги мешали незаконно возведенные объекты вдоль трассы. В их числе три жилых дома, семь ограждений и один автосервис. На сегодняшний день выполнено около 50 процентов работ. В одном направлении уложено четыре километра асфальтобетонного покрытия, построено два километра тротуаров, переустановлены опоры освещения и инженерные сети. По просьбам жителей микрорайонов Казыгурт и Курсай на семи участках установили временные остановки. На временных дорогах регулярно проводят выравнивание и полив, — пояснили в управлении.

    Завершить строительство и полностью ввести дорогу в эксплуатацию планируют до конца 2026 года.

    — Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все работы направлены на обеспечение безопасного и комфортного движения, — отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что затянувшееся строительство и постоянные пробки на этом участке вызывают недовольство горожан. Проблемный отрезок объездной дороги, который соединяет Шымкент с Туркестаном и Ташкентом, остается одним из загруженных на транзитной магистрали.

    Татьяна Корякина
