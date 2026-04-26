Когда завершат строительство моста в Семее

В городе Семее, расположенном на двух берегах Иртыша, действуют три моста. В 1929 году как часть Туркестано-Сибирской железной дороги был построен железнодорожный мост, соединивший Сибирь с Центральной Азией. В 1964 году был введен в эксплуатацию автогужевой мост (в народе — «Старый мост»). В 2000 году появился знаменитый подвесной мост, построенный японской компанией.

Наиболее проблемным остается именно автогужевой мост. Жители постоянно жалуются на разрушенное дорожное покрытие. Еще в 2013 году его официально признали аварийным. В 2022 году рядом с ним началось строительство нового моста, которое планировали завершить через два года. Однако из-за подорожания проекта и задержек с финансированием работы не были завершены.

Фото: акимат области Абай

В 2024 году на «Старом мосту» произошло обрушение ограждения из-за сильного ветра, в результате чего упала секция длиной 15 метров. Повреждение также затронуло оптоволоконные линии связи, из-за чего жители левого берега остались без интернета. Позже ограждение восстановили.

В августе 2025 года на автогужевом мосту полностью обновили асфальт.

— На участке длиной около 1 км старое покрытие сняли и уложили новый щебеночно-мастичный асфальт толщиной 6 см. Ранее скорость движения здесь была ограничена 40 км/ч, теперь разрешено до 60 км/ч, — сообщили в пресс-службе акима области Абай.

Это не значит, что строительство нового моста, начатое четыре года назад, прекращено. В ответ на запрос Kazinform заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Ерлан Уалиев сообщил, что объект планируют завершить до конца 2026 года.

— В рамках проекта «Реконструкция автомобильного транспортного моста в городе Семее» на данный момент возведены восемь из девяти опор. Также приобретено 9 тысяч тонн металлических конструкций пролетного строения, из них 3,3 тысячи тонн уже смонтированы. После завершения строительства мост соединит улицы Шакарима и Танирбергенова. Предусмотрены пешеходные зоны с обеих сторон. Завершение строительства запланировано до конца 2026 года, — отметил он.

На данный момент строительные работы ведутся по графику. Основные параметры проекта:

общая ширина моста — 23 м

пешеходные дорожки — 2,25 м

общая длина — 809 м

Ранее сообщалось, что после ввода нового моста старый могут превратить в Арбат.