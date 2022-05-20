20 Мая 2022 17:50

Когда завершат строительство трех крупных развязок в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжаются работы по строительству трех развязок на пересечении улиц Бухтарминская – Кульжинский тракт, Сейфуллина - Жансугурова и Саина – Монке би, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов на брифинге РСК сообщил, что по развязке Бухтарминская – Кульжинский тракт работы ведутся согласно графика.

«Выкуп по территории города и области полностью завершен. До конца первого полугодия планируется завершить строительно-монтажные работы по сооружению эстакады и съездов, тем самым обеспечить проезд транспорта во всех направлениях. Полное же завершение с учетом благоустройства планируется до конца этого года», - сказал он.

В ноябре прошлого года открылось движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке на пересечении улицы Бухтарминская с Кульжинским трактом. Тогда движение во всех направлениях планировали запустить в первом полугодии 2022 года.

Гани Мурзаханов также отметил, что на развязке Сейфуллина – Жансугурова ведутся работы на выкупленных участках.

«Невыкупленными остаются семь участков. По ним проводятся судебные процедуры. Строительно-монтажные работы будут выполнятся по мере выкупа этих участков. Полное завершение работ запланировано на 2023 год», - добавил глава управления.

По развязке Саина – Монке би ведется корректировка проекта. В этом году планируется открыть движение по этой развязке, полное же завершение работ запланирован на 2023 год.

К слову, о старте строительства транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би сообщалось в начале этого года.

В декабре прошлого года открылась крупная транспортная развязка на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова.