Когда завершат строительство нового водохранилища в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 2025 года планируется строительство девяти новых водохранилищ в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная задача в части управления водными ресурсами состоит в создании баланса между потребностями окружающей среды, населения и отраслей экономики. В данном случае необходимо реализовать экологически безопасные и экономически оптимальные условия водопользования для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды. В рамках задачи «Повышение продуктивности за счет экономного использования воды» планируется за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 каналов сократить потери воды при орошении на 4 кубокилометров», - сказал во время брифинга в СЦК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

В рамках нацпроекта также предусмотрены мероприятия по увеличению орошаемых земель на площади 600 тысяч гектаров.

«Для создания дополнительных источников орошения планируется до 2025 года строительство 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 кубокилометров. В этом году уже завершается строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2 в Туркестанской области, по остальным ведется разработка ТЭО либо ПСД», - сообщил министр.

Глава Минэкологии подчеркнул, что использование воды без учета потребностей экосистем приводит к деградации окружающей среды. При этом финансовые затраты на устранение неблагоприятных последствий выше затрат на реализацию мероприятий по их предотвращению.

«Поставлена задача по сохранению экосистем водных объектов страны. Так запланирована реализация второй фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарья, сохранение северной части Аральского моря» и мероприятий по восстановлению 4 озер - Боровое, Щучье, Копа, Шалкар. Также предусмотрены мероприятия по увеличению водности и пропускной способности рек, находящихся в бассейне озера Балхаш», - проинформировал глава ведомства.