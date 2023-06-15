Когда завершат капремонт столичного спорткомплекса «Казахстан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жилкибаев рассказал, как обстоят дела с капитальным ремонтом столичного спорткомплекса «Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас по Дворцу спорта «Казахстан» судимся, потому что подрядчики не приступили к своим обязанностям. Я думаю, что мы будем расторгать с ними договор. Сейчас у нас на последнем этапе Верховный суд. До этого мы один суд выиграли и сейчас до конца идем. Думаю, что вторую инстанцию мы тоже выиграем», - сказал Самат Жилкибаев на заседании городского маслихата.

Ранее сообщалось, что столичный дворец спорта «Казахстан» приостановит деятельность на время капитального ремонта.

В рамках проекта модернизации предусмотрено хоккейное поле с возможностью трансформации в сцену при помощи мобильного покрытия. Вокруг поля запроектированы трибуны на 6000 зрительских мест. За счет проводимых ремонтных работ увеличивается количество мест на трибунах для маломобильных групп населения.

Помимо хоккейного поля, модернизируют бассейны для проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию, аквааэробике, водному поло для проведения соревнований республиканского и международного уровня в присутствии зрителей, оздоровительного плавания. Трибуна рассчитана на 1260 человек.

Старт строительства был запланирован на начало 2022 года, завершение ожидается в 2024 году.

Два новых физкультурно-оздоровительных комплекса планируют ввести в эксплуатацию в Астане

Также Самат Жилкибаев сообщил, что к августу в Астане планируется ввести в эксплуатацию два новых физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК).

«Два ФОК сейчас работают, еще два планировали ввести в эксплуатацию ко Дню города, но работы видимо затянутся до августа. На физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Коктал готовятся 320 детей, в другом ФОКе подготовку ведут 280 детей. Это неплохой показатель», - сказал Самат Жилкибаев.

Ранее сообщалось, что дополнительная потребность Управления физической культуры и спорта Астаны в финансировании составляет 8 млрд 339 млн тенге.