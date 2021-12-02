Когда запустят новые станции метро в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Ауэзовского района Алматы Сайран Сайфеденов озвучил сроки запуска двух новых станций метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время на территории нашего района находится одна станция «Москва», которая пользуется большим спросом у пассажиров. На сегодня у нас строятся две станции - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». По двум станциям завершаются отделочные работы. После завершения параллельно будет проводиться испытание по подвижному составу. Ориентировочно запуск метро, по заверениям администрации метрополитена, планируется в первом и втором кварталах следующего года», - ответил аким района в ходе брифинга РСК.
Он добавил, что испытание подвижного состава требует определенного времени.
«После испытания будут уже запускаться пассажирские линии и отроется метро», - заметил Сайран Сайфеденов.
Отметим, ко Дню Первого Президента метрополитен Алматы запустил восемь новых электропоездов.
Ранее аким города поручил держать высокие темпы строительно-отделочных работ с тем, чтобы обеспечить технический запуск двух станций до конца текущего года. Тогда сообщалось, что с вводом двух новых станций - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» в день пассажиропоток метро вырастет до 86 тысяч человек.
Недавно стало известно, что линию метрополитена продлят до рынка «Алтын Орда».
- Крупнейшая в Европе конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Glocal впервые пройдет в Алматы
- Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
- Счетный комитет сообщил о задержках строительства объектов инфраструктуры в Атырауской области
- Полицейского, ехавшего по «встречке» без номеров, наказали в Алматы
- Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
- Количество вакцинированных Pfizer растет в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана