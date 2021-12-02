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Когда запустят новые станции метро в Алматы

2 Декабря 2021 15:01
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Когда запустят новые станции метро в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Ауэзовского района Алматы Сайран Сайфеденов озвучил сроки запуска двух новых станций метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время на территории нашего района находится одна станция «Москва», которая пользуется большим спросом у пассажиров. На сегодня у нас строятся две станции - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». По двум станциям завершаются отделочные работы. После завершения параллельно будет проводиться испытание по подвижному составу. Ориентировочно запуск метро, по заверениям администрации метрополитена, планируется в первом и втором кварталах следующего года», - ответил аким района в ходе брифинга РСК.

Он добавил, что испытание подвижного состава требует определенного времени.

«После испытания будут уже запускаться пассажирские линии и отроется метро», - заметил Сайран Сайфеденов.

Отметим, ко Дню Первого Президента метрополитен Алматы запустил восемь новых электропоездов.

Ранее аким города поручил держать высокие темпы строительно-отделочных работ с тем, чтобы обеспечить технический запуск двух станций до конца текущего года. Тогда сообщалось, что с вводом двух новых станций - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» в день пассажиропоток метро вырастет до 86 тысяч человек.

Недавно стало известно, что линию метрополитена продлят до рынка «Алтын Орда».

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#Алматы   #Строительство   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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