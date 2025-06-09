Когда заменят опасный материал в ЖК «Семь бочек» в Астане

На пресс-конференции о ходе противопожарного сезона представитель СМИ задал вопрос, почему в этом доме регулярно происходят пожары.

— При строительстве жилого комплекса «Семь бочек» использовался материал алюкобонд. Это устаревшая технология. Мы исключили его из применения ещё в 2009 году. Если в проект этого дома будут внесены какие-либо изменения, то алюкобонд должен быть полностью заменён. Однако, если проект не меняется, то и замена не требуется, — ответил Сапаргалиев.

Журналист спросил: «Если вы сами не потребуете изменений, то кто это сделает?»

Представитель МЧС ответил, что ведомство ежегодно направляет письма акиматам с требованием устранить недостатки на пожароопасных объектах, однако некоторые органы не спешат их выполнять.

— Со своей стороны мы ежегодно направляем письма. В каждом регионе есть департамент по чрезвычайным ситуациям. Если здание построено по старым требованиям, мы всегда направляем соответствующие уведомления. Многое уже сделано. Некоторые здания были переоборудованы, но из-за нехватки средств часть работ откладывается на следующий год. Что касается конкретно объекта «Семь бочек», я сейчас точно не могу сказать, когда именно мы направили письмо акимату Астаны, — отметил специалист комитета.

Как сообщалось, 4 июня в Астане около 100 человек эвакуированы при пожаре в ЖК «Семь бочек» в Астане.