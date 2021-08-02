Когда закончится ремонт автодороги «Калбатау-Майкапшагай»

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Строительство и реконструкция автомобильной дороги в коридоре «Калбатау-Майкапшагай» в Восточно-Казахстанской области завершится в 2022 году. Об этом сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общая протяженность автодороги республиканского значения составляет 415 км. Работы на сегодня ведутся двумя подрядными организациями - казахстанской (ремонтируют 205 км) и китайской (210 км).

Сообщается, что ремонтные работы были начаты в 2019 году и завершение планируется в 2022 году. На реализацию проекта выделено 157 миллиардов тенге.

«По большинству участков строительно-монтажные работы были начаты в 2018 году, по мере укладки асфальтобетонного покрытия открывается движение по новой дороге. В настоящее время на проектах задействовано 2,7 тысяч человек персонала и 1,5 тысяч единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта. Развернуты 28 строительных баз, в среднем на каждый участок по одной базе (количество участков 21). Для сплошной проверки качества выполняемых работ на производственных базах мобилизованы аттестованные дорожные лаборатории. Вместе с тем, выборочный контроль качества выполняемых работ и применяемых при строительстве материалов осуществляет РГП «Национальный центр качества дорожных активов», - отметили в «КазАвтоЖол».

В рамках реконструкции предусмотрено строительство 59 мостов, 4 транспортных развязок и 2 путепроводов через железную дорогу.

Протяженность объездных дорог составляет 309,4 км, при этом в сутки для обеспыливания используется до 10 тонн воды на 1 км. Кроме того, вода используется для уплотнения нижних слоев дорожной одежды.

За время строительства множество местных жителей были трудоустроены, обучены техническим специальностям. Трудоустройство и занятости населения благоприятно сказалось на экономических показателях данного региона.

Ранее сообщалось о том, как в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ведется реконструкция и строительство автомобильной дороги «Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск», общей протяженностью 767 км.



