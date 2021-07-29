Когда закончат ремонт трассы до Алаколя

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «КазАвтоЖол» рассказали, когда закончат ремонт автомобильной дороги в сторону озера Алаколь - «Ушарал - Достык», протяженностью 180 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом работы по «Ушарал - Достык» ведутся. Мы думаем, что до конца текущего года полностью обеспечим проезд по асфальтобетону автомобильной дороги. Но, тем не менее, строительные работы в этих участках будут продолжаться, основное завершение намечено на 2022 год. Мы сейчас принимаем все усилия для того, чтобы обеспечить проезд по асфальту. Если в начале года объездных дорог было порядка 87-89 км в сторону Ушарала, то на сегодня порядка 50 км», - сказал и.о. директора алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Болатбек Айтбаев.

Он добавил, что в этом году количество автотуристов на Алаколь выросло по сравнению с прошлыми годами. Это связано с постепенным открытием движения по асфальтобетонному покрытию и эпидемиологической ситуации.

Заместитель директора алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Нурхат Акылтаев отметил, что эта дорога поделена на три участка, соответственно, строительно-монтажные работы ведут три подрядной организации.

«Первый участок дороги с 30 по 60 км был сдан в прошлом году - там завершили верхний слой покрытия. В этом году работы ведутся с 0 по 30 км. Уже с 15 по 30 км у нас асфальт уложен. Ведется строительство мостов и дорожной работы. Также с 60 по 120 км работы идут, а с 60 по 70 км уложен асфальт. В этом году планируется завершение участка 60-90 км и частично участка 90-120 км», - уточнил спикер.

По его словам, на протяжении всего участка имеются объездные дороги.

«Даже на участке 0-60 км, то есть в начале участка, где ведутся строительно-монтажные работы. При строительстве объездные дороги необходимы, так как у нас на дороге есть трубы, мосты, и мы обходим их. Работы также начаты со 120 по 180 км, в текущем году земляные работы завершены на 80%. Ведутся мостовые работы. 11 км уже готовы к укладке асфальта. И эти работы уже начались», - заметил Нурхат Акылтаев.

Работы ведутся в две смены: в ночное время - по устройству земляного полотна, транспортировка необходимых дорожно-строительных материалов, а в дневное - основные.

«Во всех участках привлечены от 200 до 300 человек и от 150 до 250 единиц техники. У нас стояла задача, в первую очередь, открыть движение от 0-60 км до туристической зоны Акши. И мы сейчас эту задачу со своей стороны выполнили и движение открыли. На этом участке работы завершены на 80%, по второму участку на 60%, по третьему - подрядчик приступил к строительно-монтажным работам в этом году», - добавил он.

Он также рассказал, как контролируется качество дороги.

«У нас пятиступенечное ведение качества. На всех участках есть подрядные организации, у которых имеются аттестованные лаборатории и специалисты. Согласно нормативным документам у нас имеется входной контроль, это когда материал поступает на объект, в затем проверяется на качество подрядчиками. Также на объекте есть служба технадзора - это представители заказчика. Они заключают с нами контракт. У них есть по пять аттестованных инженеров, которые проверяют работы специалистов подрядных организаций. Еще есть авторский надзор - они контролируют все соответствия проектного решения. Кроме того, есть контроль при комитете автомобильных дорог национального центра качества. Они еженедельно приезжают на объект, проверяют ровность, отбирают материал: битум, щебень, даже свойство грунта, бетон проверяют. Постоянный контроль над качеством проводится», - пояснил он.

Нурхат Акылтаев заявил, что в прошлом году пандемия сильно повлияла на строительство из-за закрытия границ и отсутствия рабочего персонала. Кроме того, в связи с пандемией подорожали строительные материалы.

«Но, несмотря на это, подрядные организации приняли обязательства и они должны завершить все в сроки. Например, контракт по дороге «Ушарал - Достык» рассчитан до 2023 года включительно, но мы планируем до конца 2022 года завершить все строительно-монтажные работы», - заметил он.

Стоит отметить, что дорожные работы в Алматинской области идут также по направлению «Талдыкорган - Усть-Каменогорск». Общая протяженность 313 км.