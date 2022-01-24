Когда закончат пробивку улиц Ауэзова и Саина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие улицы пробивают в Алматы, рассказал руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в сентябре 2021 года были завершены работы по пробивке ул. Алатау от ул. Сабденова до пр. Райымбека протяженностью 2 км. Кроме того, было открыто движение по пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Береке в Наурызбайском районе, общей протяженностью 3,5 км. Данные меры способствовали существенному снижению транспортной нагрузки по «верхней» трассе и пр. Райымбека.

В текущем году по пробивке Абая планируется завершить благоустройство и устройство надземных пешеходных переходов. Совместно с акиматом Алматинской области начнутся работы по продлению пр. Абая до БАКАД.

Продолжается строительство пробивок ул. Саина, Ауэзова:

- Протяженность пробивки ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би составляет 3,2 км. Готовность участка протяженностью 1,6 км составляет 70%. На другом участке попадают под выкуп 67 земельных участков, из которых выкуплены 50, остальные 17 участков находятся в работе. В настоящее время проводятся работы по сносу выкупленных участков и заготовке материалов. Полное завершение запланировано на 2023 год.

«По пробивке ул. Ауэзова от ул. Гоголя в северном направлении выполнены работы по устройству дорожного полотна и нижнего слоя покрытия, переустройству инженерных сетей и строительству светофорного объекта на пересечении с ул. Гоголя. Общая протяженность пробивки составляет 0,8 км, ширина четыре полосы. Готовность составляет 60-70%. Полное завершение работ запланирован на июль текущего года.

Также начнется строительство пробивки ул. Толе би от ул. Яссауи до границы города в западном направлении протяженностью 4,5 км. Ведутся подготовительные и мобилизационные работы на объекте и заготовка материалов. Начата процедура выкупа земельных участков.

В соответствии с Генеральным планом развития города Алматы разрабатываются проектно-сметные документации на пробивку ул.Жубанова в западном направлении от ул.Момышулы до границы города, общей протяженностью 5,4 км, пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границы города, протяженностью 2,3 км.

Будет начата разработка проектно-сметной документации по пробивке пр. Райымбека от ул. Жетысуской в восточном направлении, ул. Хмельницкого от мкр. Жас Канат до Талгарского тракта, ул. Муканова от ул. Макатаева до пр. Райымбека, радиальных дорог к БАКАД – ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города, протяженностью 11 км, ул. Северное кольцо до границы города, протяженностью 1,2 км.

Ранее спикер рассказал о ходе строительства трех новых транспортных развязок.