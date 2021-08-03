Когда закончат пробивку проспекта Абая в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пробивку проспекта Абая со стороны Наурызбайского района в Алматы полностью завершат в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил аким района Санжар Тогай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге РСК аким района отметил, что проспект Абая будет самой основной артерией, соединяющей город с районом.

«Сейчас у нас это улица Жандосова, Шаляпина и проспект Раймыбека. Проспект Абая - будет стратегической артерией и в будущем он будет продлен до БАКАДа со стороны области, а со стороны Алматы продление мы почти завершаем - это 1,8 км от Ауэзовского района до Абайских дач. Сейчас эстакада на 70% над улицей Ашимова завершена. Были проблемы со сносом некоторых объектов. Несколько лет судились. Сейчас эти вопросы полностью сняты. Основная масса всех объектов выкуплены. В принципе каких-либо преград для продолжения строительства нет. Дорога строится, эстакаду завершим. Я думаю, что в течение текущего года основные работы будут закончены, а в первом квартале 2022 года полностью Абая будет функционировать до административного центра Наурызбайского района», - сказал аким района.

Он добавил, что для пробивки проспекта Абая от улицы Ашимова до границы города подпадает под изъятие для госнужд 227 земельных участков. Из них 146 уже выкуплены.

Аким района также отметил, что продолжается продление улицы Алатау (МУРЗ) до проспекта Райымбека, расширение улицы Кунаева.

«В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по пробивке улицы Алатау от улицы Сабденова до проспекта Райымбека. По завершении строительства данной дороги ожидается снижение транспортной нагрузки в том числе на улицу Сабденова. Ввод дороги в эксплуатацию планируется в сентябре текущего года», - сообщил С. Тогай.

Ранее сообщалось, что в 2021 году проспект Абая будет продлен от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района, а к концу 2023 года - до границы города с выходом на БАКАД.

Проектом предусматривается строительство шестиполосной дороги - по 3 полосы в каждом направлении, пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек.