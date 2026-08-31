Когда в Таразе начнут полноценно очищать канализационные стоки

Областной центр десятилетиями отправляет стоки на поля фильтрации, работающие почти вдвое выше расчетной нагрузки. Новые очистные сооружения обещали запустить с 2028 года, однако недавно сроки вновь поменяли. В ситуации разбирался корреспондент агентства Kazinform.

Система на пределе

Тараз остается единственным областным центром страны, где нет сооружений полной биологической очистки сточных вод. Система работает с начала 1960-х годов — сейчас здесь после предварительного отстаивания городские стоки направляются на расположенные за городом поля фильтрации, где впитываются в грунт и испаряются.

По данным акимата, поля рассчитаны примерно на 43 тысячи кубометров в сутки, но ежедневно принимают 70-80 тысяч. Площадь самих полей уже превышает 200 гектаров. Для временного снижения нагрузки в 2022 году на участке площадью 20 гектаров оборудовали 12 дополнительных секций полей фильтрации, куда поочередно направляют городские стоки, однако принцип работы системы не изменился.

Жители близлежащих сел годами жалуются на запах и опасаются загрязнения почвы и подземных вод. В экологических материалах рассматривался и риск попадания загрязненной воды в реку Аса и далее в сторону озера Биликөл.

Проекты очистных сооружений разрабатывали в 2005, 2008, 2011 и 2018 годах, но они не проходили экспертизу либо останавливались. На прежние попытки было потрачено свыше 200 млн теңге. Новый цикл начался в 2023 году при участии Европейского банка реконструкции и развития.

В тот период в акимате рассказывали, что комплекс мощностью 100 тысяч кубометров в сутки планируют построить в 2025–2027 годах. С 2028 года город должен был получить возможность полной очистки стоков. Однако в 2025 году никакие строительно-монтажные работы не стартовали.

Экспертиза есть, но до стройки далеко

Чтобы понять, где именно остановился проект, мы обратились в Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства. На наши вопросы ответил заместитель председателя Комитета Нурсултан Керемкулов.

— 14 августа 2024 года получено положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы РГП «Госэкспертиза» на технико-экономическое обоснование «Строительство канализационных очистных сооружений в городе Тараз». Строительно-монтажные работы не начаты. Проектно-сметная документация находится в разработке, — сказал он.

Важно понимать, что ТЭО и ПСД нередко воспринимают как почти одинаковые документы, хотя между ними проходит важная граница. То, что сейчас уже готово, лишь определяет целесообразность, примерную мощность и ориентировочную цену объекта. ПСД же содержит инженерные решения, объемы работ, оборудование и подробную смету. Выходит, что сейчас город находится на самом раннем этапе, потому что готовая экспертиза ТЭО еще не позволяет выйти на стройплощадку.

Фото: ГКП «Жамбыл су»

При этом в открытых источниках сообщалось, что в феврале 2026 года договор на разработку ПСД уже заключили с ТОО «Казахский научно-исследовательский проектный институт энергетики и связи». Завершить проектирование и направить документы на государственную экспертизу обещают до конца года.

В Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства также отмечают, что подрядная организация по проекту уже определена.

— Стоимость будет известна после получения положительной вневедомственной экспертизы на ПСД, — отметил заместитель председателя Комитета.

Фото: ГКП «Жамбыл су»

Цена менялась несколько раз

Неопределенность с ПСД объясняет, почему сегодня нет и окончательной стоимости. За последние два года в разных источниках назывались разные суммы — около 46,5 млрд теңге, затем 47 млрд теңге, а в декабре 2025 года на портале национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов фигурировали 41,6 млрд теңге.

В карточке Европейского банка реконструкции и развития стоимость оценивалась в 46,9 млрд теңге. Заем под государственную гарантию доходит до 38,4 млрд, вклад области — еще 8,5 млрд теңге. На момент подготовки материала проект сохраняет статус «ожидает одобрения».

Меняются с годами и показатели мощности. Сейчас Комитет опирается на исходные документы.

— По разработанному ТЭО производительность планировалась до 100 тысяч кубометров в сутки, — сказал Нурсултан Керемкулов.

При этом реализуемый при участии ЕБРР проект рассчитан на 80 тысяч кубометров. В экологической и социальной документации банка также предусматривается расширение мощности еще на 20 тысяч кубометров в сутки в 2033 году. Таким образом, расхождение может объясняться поэтапной реализацией. То есть 80 тысяч — мощность первой стадии проекта, а 100 тысяч — возможный показатель после расширения. Однако актуальную мощность, заложенную в разрабатываемой ПСД, в Комитете не уточнили.

Когда ждать запуска

Единственный новый ориентир, который Комитет называет уверенно, касается даты начала работ.

— Начало строительства планируется в начале 2027 года. После получения положительной вневедомственной экспертизы на ПСД будут известны сроки строительства, — сообщил Нурсултан Керемкулов.

Таким образом, ранее заявленный запуск полной очистки с 2028 года министерство уже не подтверждает. Также можно отметить, что относительно недавно заместитель директора ГКП «Жамбыл су» Гуахар Даулеткулова в открытых источниках сообщала, что строительство сооружений планируется начать в 2027 году и завершить в 2029 году с учетом пусконаладочных работ. Однако и этот срок пока предварительный, поскольку центральное ведомство связывает дату завершения с еще не полученной экспертизой ПСД.

Фото: ГКП «Жамбыл су»

Что будет со стоками до запуска комплекса

Отдельный процесс сейчас идет вокруг действующей системы. На экологическом портале опубликованы материалы для получения ГКП «Жамбыл су» экологического разрешения для объекта I категории на 2026–2030 годы. Общественные слушания по ним были назначены на 28 августа.

В документах указано, что смешанные бытовые, коммунальные и промышленные стоки продолжат поступать через коллекторы, насосные станции и каналы на городские поля фильтрации. При этом строительство новых производственных площадок, расширение территории и запуск новых технологических линий данным пакетом не предусматриваются.

Эти слушания относятся не к строительству новых канализационных очистных сооружений, а к экологическим условиям эксплуатации существующей системы. Срок разрешения до 2030 года перекрывает период проектирования и предполагаемого строительства комплекса, а значит, старые поля еще понадобятся городу как минимум на переходный период.

На вопрос об их состоянии Комитет ответил предельно кратко.

— Поля фильтрации находятся в рабочем состоянии, — сообщил Нурсултан Керемкулов.

Исследования их влияния на почву, подземные воды и окружающую среду, а также временные меры по снижению экологических и санитарных рисков в ведомстве не комментируют, предлагая обратиться за ответами к экологам.

— Работа по реализации проекта КОС в городе Тараз продолжается и находится на контроле министерства, — заключил заместитель председателя Комитета.

Подытоживая, отметим, что за три года проект уже продвинулся дальше прежних попыток. Сейчас ТЭО прошло экспертизу, определен разработчик ПСД и появился новый примерный ориентир начала строительства.

Станет ли начало 2027 года реальным сроком, будет зависеть от качества ПСД, прохождения экспертизы, оформления финансирования и проведения закупок. При этом специалистам, причастным к проекту, важно понимать, что для Тараза, где старая система ежедневно принимает почти вдвое больше расчетной нагрузки, каждый новый перенос означает еще один сезон работы полей на пределе их возможностей.

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